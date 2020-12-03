Семин – о реформе РПЛ: «АПЛ и Бундеслига играют по стандартной схеме и как-то развиваются. Поменять шило на мыло очень просто»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал идею расширения РПЛ и создания элитного дивизиона из шести команд.

– Надо все взвесить. Самое важное в этой ситуации – обсуждать проект с действующими футбольными людьми, игроками, тренерами. Без такой дискуссии дело не пойдет. Их мнение необходимо учитывать в первую очередь.

Но уже сейчас у меня возникает один вопрос: говорится про расширение РПЛ, но есть ли гарантия того, что все команды доиграют сезон до конца? Есть ли уверенность, что все клубы окажутся финансово состоятельными? Ведь сейчас складывается странная ситуация с «Тамбовом». Когда он заявлялся, кто давал гарантии, что коллектив не снимется? А ведь это не единичный случай. Вспомните «Амкар», «Тосно», «Мордовию».

Нужно побольше слушать действующих лиц, которые каждый день выходят на поле играть, тренировать. Да, пожалуй, какие-то шаги назрели. Но, повторюсь, все надо обсуждать с футбольным миром.

– А как вы отнеслись бы к созданию элитного поддивизиона из шести команд, в котором «Локомотив» выступал бы со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом»?

– Но что тогда делать другим? Кто будет ходить на футбол, например, в Екатеринбурге, если туда не приедут «Зенит», «Спартак»? Ответьте сначала на этот вопрос. Всю жизнь АПЛ и Бундеслига играют по стандартной схеме, при гладком чемпионате, но они же как-то развиваются. Давайте изучим и их опыт. А поменять шило на мыло очень просто. Мы уже одну реформу такую провели.

– Вы про переход на систему «осень — весна»?

– Да. А вот в Норвегии ничего не поменяли. И посмотрите, сколько футболистов там воспитывается, прогрессирует и продается в топовые лиги.