ESPN: «Барселона» начала переговоры о продлении контракта с Дембеле

«Барселона» планирует сохранить форварда Усмана Дембеле.

По информации ESPN, каталонский клуб уже начал переговоры с французом о продлении действующего соглашения, которое истекает в 2022 году.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».