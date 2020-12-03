ESPN: «Барселона» начала переговоры о продлении контракта с Дембеле

«Барселона» планирует сохранить форварда Усмана Дембеле.
По информации ESPN, каталонский клуб уже начал переговоры с французом о продлении действующего соглашения, которое истекает в 2022 году.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».
- На прошлой неделе «Барса» выплатила дортмундской «Боруссии» очередной бонус в размере 5 миллионов евро. Общая сумма трансфера нападающего превысила 130 миллионов евро.
- В этом сезоне Примеры Дембеле забил один гол в семи матчах.
Источник: ESPN