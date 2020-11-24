«Барса» перевела «Боруссии» 5 миллионов бонуса за переход Дембеле. Сумма сделки превысила 130 миллионов

«Барселона» выплатила дортмундской «Боруссии» очередной бонус в размере 5 миллионов евро за трансфер полузащитника Усмана Дембеле, сообщает kicker.
Каталонский клуб купил француза в 2017 году за 105 миллионов евро. С учетом бонусов сумма трансфера превысила 130 миллионов евро. Потенциально сделка может принести «Боруссии» 148 миллионов.
- «Барселона» должна выплатить «Боруссии» по 5 миллионов евро за 25-й, 50-й, 75-й и 100-й матч Усмана за клуб.
- За каталонский клуб Дембеле провел 83 матча, забил 22 гола.
- Контракт француза с «Барсой» рассчитан до июля 2022 года.
Источник: Kicker