«Барса» перевела «Боруссии» 5 миллионов бонуса за переход Дембеле. Сумма сделки превысила 130 миллионов

«Барселона» выплатила дортмундской «Боруссии» очередной бонус в размере 5 миллионов евро за трансфер полузащитника Усмана Дембеле, сообщает kicker.

Каталонский клуб купил француза в 2017 году за 105 миллионов евро. С учетом бонусов сумма трансфера превысила 130 миллионов евро. Потенциально сделка может принести «Боруссии» 148 миллионов.