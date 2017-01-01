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    «Барса» перевела «Боруссии» 5 миллионов бонуса за переход Дембеле. Сумма сделки превысила 130 миллионов

    «Барселона» выплатила дортмундской «Боруссии» очередной бонус в размере 5 миллионов евро за трансфер полузащитника Усмана Дембеле, сообщает kicker.

    Каталонский клуб купил француза в 2017 году за 105 миллионов евро. С учетом бонусов сумма трансфера превысила 130 миллионов евро. Потенциально сделка может принести «Боруссии» 148 миллионов.

    • «Барселона» должна выплатить «Боруссии» по 5 миллионов евро за 25-й, 50-й, 75-й и 100-й матч Усмана за клуб.
    • За каталонский клуб Дембеле провел 83 матча, забил 22 гола.
    • Контракт француза с «Барсой» рассчитан до июля 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Kicker

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    Сегодня, 11:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6596

      Hektor 84 5 минут назад

      Вот нашим клубам на заметку как надо бабло зарабатывать. А не ныть у нас денег нет. Дайте нам у кого излишки есть.

      0
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      Рейтинг: +10136

      DeStar 49 минут назад

      да.. большая ошибка барсы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2597

      Dgad 1 час назад

      Во развели так развели...лох не мамонт

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