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    Лига чемпионов. «Зенит» сыграет на выезде с «Брюгге»

    Сегодня, 2 декабря, «Зенит» встретится с «Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи – в 23:00 по Москве.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    • «Брюгге» и «Зенит» рассудит голландец Гезюбююк. Он работал на матче «Зальцбург»«Локомотив».
    • «Брюгге» идет на третьем месте в группе F с четырьмя очками. «Зенит» – последний с одним баллом.
    • Любой результат кроме победы оставит «Зенит» без евровесны.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии28
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      Рейтинг: +63

      cheser1970 12 минут назад

      вот как можно болеть за брюгге езжайте жить в европу Зениту удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22224

      пьяныйхоровод 28 минут назад

      Ооооооооооооо , фсястрана сиводнязабрюгге .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1279

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Е5 грязных бомжей! Вперед Брюгге!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3331

      Гавроша > Стыдно за зенит 48 минут назад

      Свиней обоссаных стыдно, ой как стыдно!!!

      2
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      Рейтинг: -1279

      Стыдно за зенит > Гавроша 47 минут назад

      Привет, Гавноша. Смазывай булки, сегодня бельгийцы вам их раздолбят.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3503

      TOMSON 1 час назад

      Хоть разочек, но нужно победить.

      0
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      Рейтинг: +1724

      vitvik > TOMSON 1 час назад

      Или ничейку выдрать.

      0
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      Рейтинг: +329

      SuperNils 1 час назад

      Желаю Брюгге победы !!!!! вперёд Брюгге,вперёд за Бельгию !!!!

      -3
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      Рейтинг: +2249

      _Marqella_ 2 часа назад

      Желаю Зениту победы !!!!! вперёд Зенит,вперёд за Питер !!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -276

      net zenit1967 > _Marqella_ 1 час назад

      вперед Зенит вперед за Россию!и всем нашим футболерам пора уже постоять за честь великой некогда страны!!

      2
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      Рейтинг: +2906

      raritet > _Marqella_ 1 час назад

      Хотя бы одну победу , но нужно одержать. Жаль что не в наших силах чем-то помочь.

      1
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      ...
      Рейтинг: -276

      net zenit1967 > raritet 1 час назад

      нам надо просто отбросить злобу и ненависть !и тогда господь повернется к нам !как то так!но это не для алармопсовых!хамить и гадить,гадить и ненавидеть-вот их девиз!

      0
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      ...
      Рейтинг: +3331

      Гавроша > _Marqella_ 47 минут назад

      Главное силы и игроков сберечь, будем играть по-умному!

      2
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      Рейтинг: +512

      амани 2 часа назад

      сыграет7.ой ли...

      0
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      Рейтинг: +4488

      dinar7777dinar 2 часа назад

      неправильный заголовок ! женит на выезде проиграет брюгге ! вперед брюгге. распустить к хренам помойку из питера. лишняя трата денег на игрушку хазпрома ! деньги на ветер !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -276

      net zenit1967 > dinar7777dinar 1 час назад

      да ладно вам!давайте наконец всем нашим пожелаем победы!

      1
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      Рейтинг: +3004

      mamba9090909 > dinar7777dinar 1 час назад

      То, что ты дебил итак все знают. Зачем лишний раз напоминаешь об этом?)))

      1
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      Рейтинг: -131

      Спартач80 > net zenit1967 1 час назад

      Ну вон клуха ваша пишет-вперёд,за Питер.Она плевать хотела на Россию,с каких тогда вы наши?...

      1
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      Рейтинг: -276

      net zenit1967 > Спартач80 1 час назад

      она не наша!я сменил ник просто!а то собачья кличка плюс дубль -это гадко!и не клуха!просто женщина!какая бы она не была!попробуем ваще гадости выкинуть из головы!только не знаю получится ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -131

      Спартач80 > net zenit1967 1 час назад

      Так ты посмотри кто тут основные уроды,на сайте...Всякие ублюдыши из Питера,типа кпсски,алармов и пуделей,которые интернет войны,а на деле хлюпики комнатные...И с чего тут кто-то должен желать Зениту победы?...

      1
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      Рейтинг: +63

      cheser1970 > dinar7777dinar 11 минут назад

      езжай жить в бельгию

      1
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      Рейтинг: +63

      cheser1970 > Спартач80 10 минут назад

      а тебе было бы приятно когда твоему Спартаку желали проиграть???

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      Рейтинг: -276

      net zenit1967 > Спартач80 2 минуты назад

      да знаю я что здесь одни такие алармопсовые!не первый день и год здесь!молокососные несмышленыши!спецом здесь гадости пишут!на фиг надоело на них внимание обращать!сами грязной слюной брызжжут и тупыми клонами ,гнут из-себя знатоков футбола !а на самом деле сам смотри -полные убожества!тьфу на них!

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      Рейтинг: -276

      net zenit1967 > cheser1970 48 секунд назад

      это ответ вашим !не одним же им пакостить? !вот и ответка !

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      Рейтинг: +28

      Кирилл Михайлов 2 часа назад

      Пора уже побеждать!

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      Рейтинг: +10773

      Skull_Boy 2 часа назад

      Брюгге вперед ЛЕ ждет

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