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Лига чемпионов. «Зенит» сыграет на выезде с «Брюгге»

2 декабря 2020, 22:50
42

Сегодня, 2 декабря, «Зенит» встретится с «Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи – в 23:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

  • «Брюгге» и «Зенит» рассудит голландец Гезюбююк. Он работал на матче «Зальцбург»«Локомотив».
  • «Брюгге» идет на третьем месте в группе F с четырьмя очками. «Зенит» – последний с одним баллом.
  • Любой результат кроме победы оставит «Зенит» без евровесны.

Миньоле, Баланта, Ванакен выйдут с первых минут на матч с «Зенитом»; Прохин, Сутормин, Малком – в основе россиян

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Зенит Брюгге
Комментарии (42)
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Skull_Boy
1606904993
Брюгге вперед ЛЕ ждет
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Кирилл Михайлов
1606905117
Пора уже побеждать!
Ответить
dinar7777dinar
1606905414
неправильный заголовок ! женит на выезде проиграет брюгге ! вперед брюгге. распустить к хренам помойку из питера. лишняя трата денег на игрушку хазпрома ! деньги на ветер !
Ответить
_Marqella_
1606905967
Желаю Зениту победы !!!!! вперёд Зенит,вперёд за Питер !!!!
Ответить
cheser1970
1606912564
вот как можно болеть за брюгге езжайте жить в европу Зениту удачи
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Fusballer
1606913578
Всем игрокам и тренерам Зенита советую посмотреть фильм "Залечь на дно в Брюгге".
Ответить
Dr.Metal
1606917569
Зениту удачи, но думаю 0-2 проиграют
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river31
1606924202
Ж. Сложно, но удачи парни!!!!
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Oldtrafford83
1606927077
Смотреть этот матч не буду т.к МЮ-ТСЖ важнее, но бомжам удачи, надеюсь в этот раз получится взять 3 очка!!!
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Боцман59rus
1606940075
Минетчики питерские трешку заглотяти я думаю многодетного папу попросят
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