Лига чемпионов. «Зенит» сыграет на выезде с «Брюгге»

Сегодня, 2 декабря, «Зенит» встретится с «Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи – в 23:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

«Брюгге» и «Зенит» рассудит голландец Гезюбююк . Он работал на матче «Зальцбург» – «Локомотив».

. Он работал на матче «Зальцбург» – «Локомотив». «Брюгге» идет на третьем месте в группе F с четырьмя очками. «Зенит» – последний с одним баллом.

Любой результат кроме победы оставит «Зенит» без евровесны.

Миньоле, Баланта, Ванакен выйдут с первых минут на матч с «Зенитом»; Прохин, Сутормин, Малком – в основе россиян