Лига чемпионов. «Зенит» сыграет на выезде с «Брюгге»

вот как можно болеть за брюгге езжайте жить в европу Зениту удачи
Сегодня, 2 декабря, «Зенит» встретится с «Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи – в 23:00 по Москве.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- «Брюгге» и «Зенит» рассудит голландец Гезюбююк. Он работал на матче «Зальцбург» – «Локомотив».
- «Брюгге» идет на третьем месте в группе F с четырьмя очками. «Зенит» – последний с одним баллом.
- Любой результат кроме победы оставит «Зенит» без евровесны.