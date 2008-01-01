Лига чемпионов. «Зенит» сыграет на выезде с «Брюгге»

Сегодня, 2 декабря, «Зенит» встретится с «Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи – в 23:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.