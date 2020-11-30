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  • Геркус – об РПЛ: «Лидера нет ни по результату, ни по составу, ни по игре. ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» одинаково слабы»

Геркус – об РПЛ: «Лидера нет ни по результату, ни по составу, ни по игре. ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» одинаково слабы»

30 ноября 2020, 15:33
10

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре лидеров чемпионата России.

«В прошедшем туре «Зенит» и ЦСКА галантно позволили «Спартаку» себя догнать и выстроились в таблице вровень: три команды по 32 очка.

Это очень редкий случай. Обычно к 16 туру есть ярко выраженный лидер или двое, а за ними пелотон претендентов. Чемпион набирает, как правило, 60 +, следовательно, у него после 16 тура должно быть больше 32 очков. В этом сезоне в первый раз за долгое время все иначе. Лидера нет. Ни по результату, ни по составу, ни по игре.

Тут можно рассуждать, что это от возросшей конкуренции. Это хорошо и здорово, сохраняет интригу и так далее. Но, с другой стороны, получается, что никто не способен бросить вызов, что все лидеры не одинаково хороши, а одинаково слабы?

По сравнению с предыдущими сезонами уровень чемпионата очевидно упал. Причиной можно назвать трудный календарь, но это часть объяснения.

Ещe одна причина – это слабая трансферная кампания. Ни один из лидеров не смог летом усилиться так, чтобы новички заиграли: ни «Зенит», ни ЦСКА, ни «Спартак».

Если говорить о качестве игры, то существенно улучшил игру разве что «Спартак», да и то, на 90 минут их все равно не хватает. Играют вспышками.

Впереди ещe три тура, которые наши герои как-то доиграют, доедут до зимней паузы «на ободах», а потом, долгими зимними сборами в Турции будут приходить в себя, возвращать форму, искать новое игровое качество и, надеюсь, по весне покажут совсем другой футбол.

И кто-нибудь обязательно рванет вперeд и выдаст суперсерию убедительных игр. А пока место лидера нашего футбола вакантно», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

Геркус: «Ноль побед в 16 матчах в еврокубках – это рекорд надолго»

Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Спартак Геркус Илья
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1606740966
Так оно и есть.
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Вальдемар IV
1606741287
точнее все 16 слабы
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vladimir-7
1606742229
Илья Геркус подтвердил истину, что если половина стакана, заполнена водой, то можно сказать, что стакан наполовину пуст, а можно сказать, что стакан наполовину полон. Всё идёт по старому графику, только вместо одного лидера, сегодня есть три и это хорошо.
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plehanov6
1606743453
Не могу понять?! Геркус кончился как руководитель, и подрабатывает( как чушок - червиченко) самозваным экспертом?! Что, денег на жизнь не хватает, что так опускается?
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Ганнибал Лектор
1606745002
Человек-флюгер. Никакого профессионального анализа. Тьфу!
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yarik1_78
1606745267
А что не так то?Вроде по делу всё сказал.
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portero
1606749016
Геркус озвучил очевидное, тошно смотреть наши игры, редкие "вспышки" бывают похожие на игру, а так ленивцы на поле с отсуствием техники и т.д. и т.п....
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romanowinnikow
1606756408
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Hektor 84
1606825263
В принципе прав! Добавить нечего.
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zigbert
1606896052
С одной стороны это плохо. С другой стороны борьба за чемпионство будет упорной.
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