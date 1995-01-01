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    Геркус – об РПЛ: «Лидера нет ни по результату, ни по составу, ни по игре. ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» одинаково слабы»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре лидеров чемпионата России.

    «В прошедшем туре «Зенит» и ЦСКА галантно позволили «Спартаку» себя догнать и выстроились в таблице вровень: три команды по 32 очка.

    Это очень редкий случай. Обычно к 16 туру есть ярко выраженный лидер или двое, а за ними пелотон претендентов. Чемпион набирает, как правило, 60 +, следовательно, у него после 16 тура должно быть больше 32 очков. В этом сезоне в первый раз за долгое время все иначе. Лидера нет. Ни по результату, ни по составу, ни по игре.

    Тут можно рассуждать, что это от возросшей конкуренции. Это хорошо и здорово, сохраняет интригу и так далее. Но, с другой стороны, получается, что никто не способен бросить вызов, что все лидеры не одинаково хороши, а одинаково слабы?

    По сравнению с предыдущими сезонами уровень чемпионата очевидно упал. Причиной можно назвать трудный календарь, но это часть объяснения.

    Ещe одна причина – это слабая трансферная кампания. Ни один из лидеров не смог летом усилиться так, чтобы новички заиграли: ни «Зенит», ни ЦСКА, ни «Спартак».

    Если говорить о качестве игры, то существенно улучшил игру разве что «Спартак», да и то, на 90 минут их все равно не хватает. Играют вспышками.

    Впереди ещe три тура, которые наши герои как-то доиграют, доедут до зимней паузы «на ободах», а потом, долгими зимними сборами в Турции будут приходить в себя, возвращать форму, искать новое игровое качество и, надеюсь, по весне покажут совсем другой футбол.

    И кто-нибудь обязательно рванет вперeд и выдаст суперсерию убедительных игр. А пока место лидера нашего футбола вакантно», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

    Геркус: «Ноль побед в 16 матчах в еврокубках – это рекорд надолго»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +487

      plehanov6 23 минуты назад

      Не могу понять?! Геркус кончился как руководитель, и подрабатывает( как чушок - червиченко) самозваным экспертом?! Что, денег на жизнь не хватает, что так опускается?

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      Рейтинг: +9705

      Persona_non_Grata 37 минут назад

      Да клубный уровень нашего чемпионата падает , это очевидно и наглядный пример тому выступление наших команд в евро кубках (((

      0
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      Рейтинг: +14302

      vladimir-7 43 минуты назад

      Илья Геркус подтвердил истину, что если половина стакана, заполнена
      водой, то можно сказать, что стакан наполовину пуст, а можно сказать,
      что стакан наполовину полон. Всё идёт по старому графику, только вместо одного лидера, сегодня есть три и это хорошо.

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      Рейтинг: +17752

      silver29 49 минут назад

      А кто лидер по потраченным бюджетным деньгам ?

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      Рейтинг: +525

      Вальдемар IV 59 минут назад

      точнее все 16 слабы

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      Рейтинг: +19155

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Так оно и есть.

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