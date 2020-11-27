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  • Геркус: «Ноль побед в 16 матчах в еврокубках – это рекорд надолго»

Геркус: «Ноль побед в 16 матчах в еврокубках – это рекорд надолго»

27 ноября 2020, 10:09
12

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результаты российских клубов в еврокубках.

«С этой еврокубковой кампанией все понятно – она уже вошла в историю как самая провальная – 0 побед. Ноль побед из шестнадцати игр в групповых этапах. Это рекорд надолго. С другой стороны, с тремя клубами в Лиге Чемпионов мы ещe долго не сыграем. Лет пять минимум, а может и десять. А может – и никогда.

К чему это приведeт? Для начала – станет меньше денег. Во-первых, от УЕФА меньше призовых. Во-вторых, нет топовых матчей ЛЧ – нет выручки за билеты от этих матчей и, косвенно, от всех остальных клубных продуктов: мерча, спонсоров, абонементов, лож.

Самое главное – намного сложнее доказать акционеру/владельцу, что нужно не то что увеличивать, но даже сохранять финансирование. Клубные бюджеты уменьшатся.

Значит, уменьшатся бюджеты на трансферы. Клубы из низов таблицы знают, а теперь и многим лидерам предстоит узнать, что такое нулевой трансферный бюджет. Это когда тратить нечего на трансферы. Можешь купить только на ту сумму, на которую продал.

Усиливаешься из академии, берeшь новых игроков в аренду или свободными агентами. Но чтобы платить им зарплату нужно отдать на эту же сумму в аренду или продать имеющихся игроков.

И это ещe усугубляется тем, что приличные игроки не хотят ехать в клубы, не играющие в еврокубках. То есть больших денег ты предложить не можешь и еврокубков тоже.

Такие условия очень отрезвляют. И ставят ещe более жесткие требования к профессионализму клубных менеджеров.

За нулевыми трансферными бюджетами следующий этап экономии – срезание бюджета на зарплаты игроков. Расторжение контрактов по обоюдному согласию, аренды малоиграющих с частичным сохранением зарплаты – все прелести ужимания и урезания.

Конечное состояние клубов после произведeнных процедур в целом можно представить, если вспомнить начало 2000-х. Мало легионеров из дальнего зарубежья, много из ближнего, низкие зарплаты, большие премиальные», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

Геркус: «Потолок зарплат для отечественных игроков успокоит общественность. Деньги-то государственные»

Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Локомотив Краснодар Геркус Илья
Комментарии (12)
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кто там
1606461621
Куда ты гонишь?) ещё есть все шансы укрепить рекорд что бы уж наверняка не догнали)
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bzfar
1606462639
Ну, почему же надолго рекорд? Уже на следующей неделе его можно побить)))
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Алекс636363
1606464555
почему надолго? в следующем круге, через неделю, увеличим. мы ведь страна рекордов. это нам как два пальца. брюгге-зенит 2-1, локомотив - зальцбург 2-3, краснодар - ренн 1-1, цска-вольфсберг 0-0. как раз 20 - круглое число. а там еще увеличить до 24 запросто сможем.
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portero
1606466050
Продолжением серии никто пока не отменил, так что 16 игр без побед это временный рекорд...
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Snek
1606466072
Так-то этот рекорд и до 20 матчей могут продлить.
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УхоГорлоНос
1606466706
Как это не поставить? Есть еще 2 тура!
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Дядя Серёжа
1606470501
"Мы хотим всем рекордам Наши гордые дать имена..." Кто помнит откуда это?
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Дядя Серёжа
1606470630
А мы (Спартачи) от этого рекорда (спасибо Кононову) отскочили... Удачи всем в оставшемся престиже. для футбола России.
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Просто-333
1606537644
Виноваты не клубы, а футбольная система и функционеры , которые у нас в стране жируют. В футболе ноль, а халявных денег хочется. Вот и результат...
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Hektor 84
1606546718
И это еще не предел
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