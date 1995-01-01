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    Геркус: «Ноль побед в 16 матчах в еврокубках – это рекорд надолго»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результаты российских клубов в еврокубках.

    «С этой еврокубковой кампанией все понятно – она уже вошла в историю как самая провальная – 0 побед. Ноль побед из шестнадцати игр в групповых этапах. Это рекорд надолго. С другой стороны, с тремя клубами в Лиге Чемпионов мы ещe долго не сыграем. Лет пять минимум, а может и десять. А может – и никогда.

    К чему это приведeт? Для начала – станет меньше денег. Во-первых, от УЕФА меньше призовых. Во-вторых, нет топовых матчей ЛЧ – нет выручки за билеты от этих матчей и, косвенно, от всех остальных клубных продуктов: мерча, спонсоров, абонементов, лож.

    Самое главное – намного сложнее доказать акционеру/владельцу, что нужно не то что увеличивать, но даже сохранять финансирование. Клубные бюджеты уменьшатся.

    Значит, уменьшатся бюджеты на трансферы. Клубы из низов таблицы знают, а теперь и многим лидерам предстоит узнать, что такое нулевой трансферный бюджет. Это когда тратить нечего на трансферы. Можешь купить только на ту сумму, на которую продал.

    Усиливаешься из академии, берeшь новых игроков в аренду или свободными агентами. Но чтобы платить им зарплату нужно отдать на эту же сумму в аренду или продать имеющихся игроков.

    И это ещe усугубляется тем, что приличные игроки не хотят ехать в клубы, не играющие в еврокубках. То есть больших денег ты предложить не можешь и еврокубков тоже.

    Такие условия очень отрезвляют. И ставят ещe более жесткие требования к профессионализму клубных менеджеров.

    За нулевыми трансферными бюджетами следующий этап экономии – срезание бюджета на зарплаты игроков. Расторжение контрактов по обоюдному согласию, аренды малоиграющих с частичным сохранением зарплаты – все прелести ужимания и урезания.

    Конечное состояние клубов после произведeнных процедур в целом можно представить, если вспомнить начало 2000-х. Мало легионеров из дальнего зарубежья, много из ближнего, низкие зарплаты, большие премиальные», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

    Геркус: «Потолок зарплат для отечественных игроков успокоит общественность. Деньги-то государственные»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 10:09
    Комментарии9
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      Рейтинг: -1236

      зинет недоклуб 1 минуту назад

      это позорище по имени зенет клуб обезьян

      0
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      Рейтинг: +748

      УхоГорлоНос 26 минут назад

      Как это не поставить?
      Есть еще 2 тура!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2669

      Snek 36 минут назад

      Так-то этот рекорд и до 20 матчей могут продлить.

      0
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      Рейтинг: +43362

      portero 37 минут назад

      Продолжением серии никто пока не отменил, так что 16 игр без побед это временный рекорд...

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      Рейтинг: +443

      Алекс636363 1 час назад

      почему надолго? в следующем круге, через неделю, увеличим. мы ведь страна рекордов. это нам как два пальца. брюгге-зенит 2-1, локомотив - зальцбург 2-3, краснодар - ренн 1-1, цска-вольфсберг 0-0. как раз 20 - круглое число. а там еще увеличить до 24 запросто сможем.

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      Рейтинг: +5975

      Alekxei Z. 1 час назад

      " Нулевой трансферный бюджет " двигатель прогресса.
      Рентабельность - вот что должно стоять во главе всего.
      Научитесь ЗАРАБАТЫВАТЬ , а не ПОЛУЧАТЬ.

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      Рейтинг: +2254

      bzfar 1 час назад

      Ну, почему же надолго рекорд? Уже на следующей неделе его можно побить)))

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      Рейтинг: +18360

      bset 1 час назад

      Надолго не рекорд, а тот застой, в который мы попали. Но есть и плюсы - поменьше дилетантов в футболе станет, которые только выпрашивать деньги у губернаторов умеют.

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      Рейтинг: +930

      кто там 1 час назад

      Куда ты гонишь?) ещё есть все шансы укрепить рекорд что бы уж наверняка не догнали)

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