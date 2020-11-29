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  • Кокорин: «Обыграть «Зенит» будет приятно. Не могу сказать, что мне плевать на него»

Кокорин: «Обыграть «Зенит» будет приятно. Не могу сказать, что мне плевать на него»

29 ноября 2020, 15:23
25

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своем отношении к «Зениту».

«Мне принципиально выиграть что-нибудь со «Спартаком», и чтобы команда была в Лиге чемпионов в следующем году. Я хочу этого и постараюсь сделать все возможное. Плевать ли мне на «Зенит»? Ну как плевать? В «Зените» остались ребята, с которыми я был в хороших отношениях, тренерский штаб, с которым я также в хороших отношениях, и люди, которые за меня переживали. Не могу сказать, что мне плевать. Но обыграть их будет приятно, конечно», — сказал Кокорин в видео на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

  • Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа.
  • В этом сезоне Кокорин сыграл в девяти матчах и забил один гол.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кокорин Александр
Комментарии (25)
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vladimir-7
1606654441
С.Семак может угостить почтенную публику шашлыком из отбитой свиной вырезки, приготовленной в Санкт-Петербурге.
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порт
1606654546
«Мне принципиально выиграть что-нибудь со «Спартаком» \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Кило соли можешь выиграть.
Ответить
Синитсосит
1606654758
да вы уфу научитесь обыгрывать
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Derzkiy1
1606655323
Кокорин по поводу своей игры бы лучше задумался
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Каратель помойников
1606655556
Конечно не плевать,Коко будет как бздюпа дрочить на зину
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DOCTOR PENALTY
1606656252
Обыграть Зенит приятно, особенно нынешнему Спартаку", но ты в этом деле сейчас совсем не помощник.
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пудель в пальто
1606660031
позор зениту, очень стыдно за этих онанистов с волосатыми ладонями!
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вальтер 79
1606672459
сашка то разговорился 2 мяча с пенальти забил за спартак супер бомбардир))))))))))
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Spirit_78
1606674538
Пенальти спартаку дадут однозначно, так что забьёт без проблем.
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paracetamol
1606687240
Забил 2 пендаля за полсезона, и туда же. Гы!
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