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    Кокорин: «Обыграть «Зенит» будет приятно. Не могу сказать, что мне плевать на него»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своем отношении к «Зениту».

    «Мне принципиально выиграть что-нибудь со «Спартаком», и чтобы команда была в Лиге чемпионов в следующем году. Я хочу этого и постараюсь сделать все возможное. Плевать ли мне на «Зенит»? Ну как плевать? В «Зените» остались ребята, с которыми я был в хороших отношениях, тренерский штаб, с которым я также в хороших отношениях, и люди, которые за меня переживали. Не могу сказать, что мне плевать. Но обыграть их будет приятно, конечно», — сказал Кокорин в видео на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

    • Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа.
    • В этом сезоне Кокорин сыграл в девяти матчах и забил один гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии33
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      Рейтинг: +191

      пудель в пальто 41 минуту назад

      позор зениту, очень стыдно за этих онанистов с волосатыми ладонями!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1257

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      И на зоне у тебя остались ребята с которыми ты остался в "Хороших отношениях", вот ты и перешел в пи.до.рский клуб!
      =))))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -198

      Alex_MI_5 > Спартак гуно знают все 1 час назад

      пи.до.рский клуб в чемпе только один, и все его знают. Этот недоклуб не стенсняется трахать одноклубников на камеру на весь мир, не стесняется гонять лысого, когда голубей рядом не оказывается. Позор бзденитке

      5
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      Рейтинг: +1257

      Спартак гуно знают все > Alex_MI_5 1 час назад

      Долго сочинял?
      =)))
      От тебя гуном пи.до.рским несет!
      =)))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2942

      mamba9090909 > Alex_MI_5 1 час назад

      Этим делом занимался не клуб, а уроженец Москвы и воспитанник Спартака, который с детства впитал в себя спартаквский дух и манеры. Такой же и второй, который с 9 лет воспитывался в московской футбольной школе Локомотива и карьеру начинал в Динамо. Оба пропитаны духом московских болот.))

      -2
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      Рейтинг: +3327

      mopecekca > Спартак гуно знают все 59 минут назад

      Тебе, ********* и сказать нечего...потому и несешь всякую *****..кстати, подрачил на видео сегодня?

      5
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      Рейтинг: +363

      пудель бдсм-щик > Спартак гуно знают все 48 минут назад

      чувачок, да ты из наших) знаешь толк в "отношениях")

      4
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      Рейтинг: -198

      Alex_MI_5 > mamba9090909 31 минуту назад

      азмунка тоже уроженец Москвы? Клоун, мля. Любую дичь готовы с пеной у рта (или не пеной?) доказывать, секта она и есть

      2
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      ...
      Рейтинг: -198

      Alex_MI_5 > Спартак гуно знают все 30 минут назад

      больше скобочек, питорок)))))))))

      Я тебе уже говорил, если тебе все время воняет говном, то значит ты просто обосрался. Гы-гы

      3
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      Рейтинг: +1449

      Klaido > Спартак гуно знают все 25 минут назад

      о, главный членосос наконец-то рот открыл

      2
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      Рейтинг: +2942

      mamba9090909 > Alex_MI_5 24 минуты назад

      Азмун не москвич, но и не питерец. Он из других краёв принёс свои манеры.)) А вот эти двое, с детства впитали московский дух. И доказывать тут ничего не надо. достаточно всё видно в биографиях. А с пеной у рта, это вы, пытаетесь всё приписать Питеру.))

      0
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      Рейтинг: -198

      Alex_MI_5 > mamba9090909 21 минуту назад

      Нахрена нам что-то там приписывать? Вы сами похваляетесь этими видео, без какой-то либо совести. Вы настолько жалкие, что не можете сказать "Да, обосрались, опозорились", начинаете происки госдепа искать, лол

      1
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      Рейтинг: +1898

      аларм дубль2 > Спартак гуно знают все 20 минут назад

      от таких как ты чем только не несет?ты переодетый пудель похож?ты наверное гнешь из себя крутого?а сам тварь на твари!вместе со своими недоразвитыми !подлые вы люди!вас проклинают,а вам по фиг!да таких ваще не надо никуда регистрировать и пускать!вы преступники словесные и не исключено,что уже побывавшие там в местах не столь отдаленных!

      1
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      Рейтинг: +19119

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Обыграть Зенит приятно, особенно нынешнему Спартаку", но ты в этом деле сейчас совсем не помощник.

      1
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      Рейтинг: +4498

      Каратель 1 час назад

      Конечно не плевать,Коко будет как бздюпа дрочить на зину

      4
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      Рейтинг: +2264

      Derzkiy1 1 час назад

      Кокорин по поводу своей игры бы лучше задумался

      1
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      Рейтинг: -803

      Аденн 2 часа назад

      ну так то Сашко, флаг в ноги. Поможешь, а могет и сам поучаствуешь в опускании онанистов из смердящего бЗенита. Главное чтобы слова не расходились с делом. Удачи тебе в этом.

      3
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      Рейтинг: -720

      Синитсосит 2 часа назад

      да вы уфу научитесь обыгрывать

      2
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      Рейтинг: +4944

      порт 2 часа назад

      «Мне принципиально выиграть что-нибудь со «Спартаком»
      \\\\\\\\\\\\\\\
      Кило соли можешь выиграть.

      1
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      Рейтинг: +14277

      vladimir-7 2 часа назад

      С.Семак может угостить почтенную публику шашлыком из отбитой
      свиной вырезки, приготовленной в Санкт-Петербурге.

      0
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      Рейтинг: +1449

      Klaido > vladimir-7 22 минуты назад

      уже физрук из болот беларуси нам показал гений творческой мысли и отбивные из ослятины

      2
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      Рейтинг: +1360

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Коко Бессмертный...

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