Кокорин: «Обыграть «Зенит» будет приятно. Не могу сказать, что мне плевать на него»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своем отношении к «Зениту».

«Мне принципиально выиграть что-нибудь со «Спартаком», и чтобы команда была в Лиге чемпионов в следующем году. Я хочу этого и постараюсь сделать все возможное. Плевать ли мне на «Зенит»? Ну как плевать? В «Зените» остались ребята, с которыми я был в хороших отношениях, тренерский штаб, с которым я также в хороших отношениях, и люди, которые за меня переживали. Не могу сказать, что мне плевать. Но обыграть их будет приятно, конечно», — сказал Кокорин в видео на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.