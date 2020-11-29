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  • Черчесов: «Я хотел, чтобы интервью на «Матч ТВ» было живым и эмоциональным. Рассчитывал, что мы что-нибудь вскроем»

Черчесов: «Я хотел, чтобы интервью на «Матч ТВ» было живым и эмоциональным. Рассчитывал, что мы что-нибудь вскроем»

29 ноября 2020, 10:59
21

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил свое вторничное интервью на «Матч ТВ». Он доволен.

«Я сам туда напросился, потому что хотел живой эфир с нашими уважаемыми журналистами. Я сам попросил, чтобы был Дмитрий Губерниев, у которого были вопросы. Чтобы наша беседа выглядела не сфабрикованной, а живой и эмоциональной.

Все те эпитеты, которые сказали, на это я по большому счету и рассчитывал. Рассчитывал, что будет эмоциональный разговор и мы что-нибудь да вскроем», – сообщил тренер.

  • Во время интервью Черчесов угрожал Денису Казанскому «дать в *** [лицо]».
  • ЦСКА на этой неделе опубликовал заявление в адрес Черчесова, обратив внимание, что его считают физруком.
  • Черчесов работает в сборной с 2016 года.

Источник: Vesti.ru
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (21)
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Снег
1606643743
Вскрывать на поле надо, а не в студии . Неудачник упёртый...Это МуДко создал этого некомпетентного, необразованного тренера.
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Давид59
1606644587
Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия.
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GermanVo
1606644957
Надо же так постараться, чтоб тебя так возненавидели. И это даже не из-за результатов команды, а из-за самого человека.
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ilichkadr
1606645649
Похоже, что чабан уже окончательно забрехался. В живом эфире плакался, что за всех отдувается пока те пьют чай. Теперь " Я сам туда напросился"? Напросился зачем, чтобы оправдываться перед болельщиками и в грязь утоптать тех футболистов, которых сам же и пригласил в сборную?
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vladimir-7
1606648075
Стас, вскрытие показало отсутствие мозга в твоей голове, там сквозняк.
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IVANRUS777
1606648364
Вскрывать здесь ничего не нужно, когда на всех, кто смотрел это интервью, глазел с экранов напыщенный чванливый быдло индюк и не́с откровенный бред, пытаясь уйти от прямых вопросов и даже обещавший набить лицо ведущему. Всё было на поверхности, как никогда, и маску "героя" России пора уже снимать. Не по Сеньке шапка.
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омск55
1606651702
Гнать поганой метлой осла
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Каратель помойников
1606655098
Так и вскрыли,тренер то оказался гнилой, все кругом виноваты,все играть не умеют,а тренер что? Тренер просто зритель,он не при делах..
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Алекс636363
1606663221
вот и вскрыли нутро усатого. хотя оно и так явно проглядывало, просто сейчас вывалилось и воняет конкретно
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Hektor 84
1606717462
А мы ожидали спокойных внятных ответов, без хамства. А увидели нервозного старикана спиной у рта и трясущимися руками. Нес пургу всякую и увиливал от ответов.
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