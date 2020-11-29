Черчесов: «Я хотел, чтобы интервью на «Матч ТВ» было живым и эмоциональным. Рассчитывал, что мы что-нибудь вскроем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил свое вторничное интервью на «Матч ТВ». Он доволен.

«Я сам туда напросился, потому что хотел живой эфир с нашими уважаемыми журналистами. Я сам попросил, чтобы был Дмитрий Губерниев, у которого были вопросы. Чтобы наша беседа выглядела не сфабрикованной, а живой и эмоциональной.

Все те эпитеты, которые сказали, на это я по большому счету и рассчитывал. Рассчитывал, что будет эмоциональный разговор и мы что-нибудь да вскроем», – сообщил тренер.