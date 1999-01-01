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    Черчесов: «Я хотел, чтобы интервью на «Матч ТВ» было живым и эмоциональным. Рассчитывал, что мы что-нибудь вскроем»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил свое вторничное интервью на «Матч ТВ». Он доволен.

    «Я сам туда напросился, потому что хотел живой эфир с нашими уважаемыми журналистами. Я сам попросил, чтобы был Дмитрий Губерниев, у которого были вопросы. Чтобы наша беседа выглядела не сфабрикованной, а живой и эмоциональной.

    Все те эпитеты, которые сказали, на это я по большому счету и рассчитывал. Рассчитывал, что будет эмоциональный разговор и мы что-нибудь да вскроем», – сообщил тренер.

    • Во время интервью Черчесов угрожал Денису Казанскому «дать в *** [лицо]».
    • ЦСКА на этой неделе опубликовал заявление в адрес Черчесова, обратив внимание, что его считают физруком.
    • Черчесов работает в сборной с 2016 года.

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    Источник: Vesti.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3396

      InterMilLano1908 2 минуты назад

      Вот и заднюю дает, эххх усатая рептилия

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