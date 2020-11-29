Черчесов попросит не наказывать фанатов ЦСКА за гомофобные кричалки в свой адрес

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не держит обиды на болельщиков ЦСКА. Они скандировали в его адрес гомофобные кричалки во время последнего матча с «Фейеноордом» (0:0).

«Что касается болельщиков, я не знаю, насколько РФС может на это повлиять. Я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и ЦСКА из-за этого не накладывал», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».