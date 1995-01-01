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    Черчесов попросит не наказывать фанатов ЦСКА за гомофобные кричалки в свой адрес

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не держит обиды на болельщиков ЦСКА. Они скандировали в его адрес гомофобные кричалки во время последнего матча с «Фейеноордом» (0:0).

    «Что касается болельщиков, я не знаю, насколько РФС может на это повлиять. Я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и ЦСКА из-за этого не накладывал», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

    • ЦСКА на этой неделе опубликовал заявление в адрес Черчесова, обратив внимание, что его считают физруком.
    • ЦСКА идет в группе Лиги Европы последним.
    • Черчесов работает в сборной с 2016 года.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2788

      Nesterenko 28 минут назад

      Черчесов конечно хорош, но фанаты и руководство ЦСКА ведёт себя неправильно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3396

      InterMilLano1908 > Nesterenko 53 секунды назад

      а как им себя вести? оскорбили их футболиста

      0
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