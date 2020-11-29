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  • Черчесов попросит не наказывать фанатов ЦСКА за гомофобные кричалки в свой адрес

Черчесов попросит не наказывать фанатов ЦСКА за гомофобные кричалки в свой адрес

29 ноября 2020, 10:16
18

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не держит обиды на болельщиков ЦСКА. Они скандировали в его адрес гомофобные кричалки во время последнего матча с «Фейеноордом» (0:0).

«Что касается болельщиков, я не знаю, насколько РФС может на это повлиять. Я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и ЦСКА из-за этого не накладывал», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

  • ЦСКА на этой неделе опубликовал заявление в адрес Черчесова, обратив внимание, что его считают физруком.
  • ЦСКА идет в группе Лиги Европы последним.
  • Черчесов работает в сборной с 2016 года.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Россия Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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Nesterenko
1606636273
Черчесов конечно хорош, но фанаты и руководство ЦСКА ведёт себя неправильно.
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ALEX ML
1606639656
Признал
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BarStep
1606641908
Моё мнение - интервью норм было, честно и откровенно, не за глаза.. По сути, это же не монолог был по факту, а чёткие ответы на поставленные вопросы. Я бы лично не принял бы ответ честным к примеру: "Федор отличный парень и у него достаточно времени до 35 лет, как Жиркову, - уверен он ещё в сборной себя покажет.."
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