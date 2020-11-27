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  • FARE признала гомофобией оскорбительные кричалки фанатов ЦСКА в адрес Черчесова

FARE признала гомофобией оскорбительные кричалки фанатов ЦСКА в адрес Черчесова

27 ноября 2020, 19:12
18

Организация FARЕ, борющаяся с дискриминацией в футболе, отреагировала на поведение фанатов ЦСКА во время матча Лиги Европы против «Фейеноорда» (0:0). Своими кричалками они оскорбляли главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Использование оскорбительных выражений о сексуальной ориентации для оскорбления кого-либо, безусловно, является гомофобией. Гомофобия в футболе остаeтся одной из самых разрушительных форм дискриминации, в том числе оскорбления на почве действительной или приписываемой сексуальной ориентации или использование выражений о сексуальной ориентации в качестве оскорбления. Это дискриминация против ЛГБТИК + людей и имеет разрушительное воздействие как на игроков, так и на болельщиков, которые исключаются из футбола», – сказали в FARE.

  • Организация уведомила об оскорбительных кричалках на «ВЭБ Арене» УЕФА.
  • ЦСКА на этой неделе опубликовал заявление в адрес Черчесова, обратив внимание, что его считают физруком.
  • ЦСКА идет в группе Лиги Европы последним.

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Боцман59rus
1606494843
Стас имеет разрушительное действие, исключите его из футбола)))
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Dr.Metal
1606496104
Черчесов сам виноват. Не нравится игрок, зачем его вызывал? Высказался - пусть забудет про Чалова, Соболева и Миранчуков. На их месте я бы на поле при нем не вышел. Отставка не за горами. Пусть Федя и Саша не идеальные нападающие, но братья Миранчуки в полузащите идеальны. Без них сборная сдохнет
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партизан84
1606499258
плохо вы знаете русский язык. есть многозначные слова. одно например означает как ориентацию мужчины так и его человеческие качества. другое слова например означает контрацептив и характер человека. не будем же мы обвинять фанатов к контрацепцефобии?)))))))))))
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Nevsky_RU
1606499333
Т.е. ****** следят за всем миром и решают можно ли кого то называть пидаром даже если он *****? Дожили бла.
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BRO_football
1606503504
Спасибо, FARЕ. Теперь мы знаем какой ориентации Черчесов на самом деле
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ruded
1606503794
усатый теперь из числа ЛГБТ?
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Snek
1606504202
Лысый Стас, Усатый П И Д О Р А С!
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Snek
1606504267
стасиг попутал просто, зачем было оскорблять игроков ЦСКА, мы такое не прощаем. Даже если стасиг чемпионат мира выиграет, он как был, так и останется: Лысый Стас, Усатый П И Д О Р А С!
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FanatSerj
1606509343
Эммм странные какие то эти фанаты, кричат на усатого мужика, а сами в упор не видят как команда в большинстве с помощью этого же Чалова порит все моменты и не может забить средней команде ЛЕ, которая ещё и в меньшинстве целый тайм. Или тут опять Черчесов виноват ? Что треть ударов мимо ворот, треть во вратаря, а остальные до телился, что защитники заблокировали. Ладно что с фанатов взять, на то они и фанаты, подрастут и некоторые даже поумнеют.
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serppion
1606993920
Здесь я таки понял, что ЛГБТИК своих обидеть не позволит.
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