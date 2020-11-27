FARE признала гомофобией оскорбительные кричалки фанатов ЦСКА в адрес Черчесова

Организация FARЕ, борющаяся с дискриминацией в футболе, отреагировала на поведение фанатов ЦСКА во время матча Лиги Европы против «Фейеноорда» (0:0). Своими кричалками они оскорбляли главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Использование оскорбительных выражений о сексуальной ориентации для оскорбления кого-либо, безусловно, является гомофобией. Гомофобия в футболе остаeтся одной из самых разрушительных форм дискриминации, в том числе оскорбления на почве действительной или приписываемой сексуальной ориентации или использование выражений о сексуальной ориентации в качестве оскорбления. Это дискриминация против ЛГБТИК + людей и имеет разрушительное воздействие как на игроков, так и на болельщиков, которые исключаются из футбола», – сказали в FARE.