Гончаренко: «ЦСКА очень часто вспоминает Вернблума. Он поднимал уровень команды, придавал энергию»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко описал роль, которую играл в команде Понтус Вернблум. Швед выступал в Москве с 2012 по 2018 год.

«Понтуса мы очень часто вспоминаем. Это был достаточно яркий футболист. Он мотор команды. Он хорошо действовал в отборе, мог забивать голы с позиции нападающего. Был полезен на стандартных положениях. Он давал правильный импульс команде. Вернблум моментально поднимет уровень команды, если он падает. Придавал энергию», – сказал белорус.