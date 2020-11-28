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    Гончаренко: «ЦСКА очень часто вспоминает Вернблума. Он поднимал уровень команды, придавал энергию»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко описал роль, которую играл в команде Понтус Вернблум. Швед выступал в Москве с 2012 по 2018 год.

    «Понтуса мы очень часто вспоминаем. Это был достаточно яркий футболист. Он мотор команды. Он хорошо действовал в отборе, мог забивать голы с позиции нападающего. Был полезен на стандартных положениях. Он давал правильный импульс команде. Вернблум моментально поднимет уровень команды, если он падает. Придавал энергию», – сказал белорус.

    • Сейчас Вернблум выступает за «Гетеборг», в котором начинал карьеру.
    • С ЦСКА он трижды брал РПЛ.
    • Сейчас ЦСКА не лидирует в таблице только ввиду дополнительных показателей.

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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    28.11.2020 23:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1146

      elessar arnor 45 минут назад

      передачи левой ногой Вернблума, будучи опорникрм, были гораздо круче и чаще, чем от атакующего Об ля ка

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      Рейтинг: +5045

      Lester84 49 минут назад

      А уж как у игроков соперников полыхало на поле от Вернблума)))

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