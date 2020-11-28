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  • Гончаренко: «ЦСКА очень часто вспоминает Вернблума. Он поднимал уровень команды, придавал энергию»

Гончаренко: «ЦСКА очень часто вспоминает Вернблума. Он поднимал уровень команды, придавал энергию»

28 ноября 2020, 23:38
4

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко описал роль, которую играл в команде Понтус Вернблум. Швед выступал в Москве с 2012 по 2018 год.

«Понтуса мы очень часто вспоминаем. Это был достаточно яркий футболист. Он мотор команды. Он хорошо действовал в отборе, мог забивать голы с позиции нападающего. Был полезен на стандартных положениях. Он давал правильный импульс команде. Вернблум моментально поднимет уровень команды, если он падает. Придавал энергию», – сказал белорус.

  • Сейчас Вернблум выступает за «Гетеборг», в котором начинал карьеру.
  • С ЦСКА он трижды брал РПЛ.
  • Сейчас ЦСКА не лидирует в таблице только ввиду дополнительных показателей.

Источник: ютуб-канал Nobel
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Вернблум Понтус Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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Lester84
1606598585
А уж как у игроков соперников полыхало на поле от Вернблума)))
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sobaka120982
1606625854
В смысле не лидирует??? Вы че собаки сутулые пишите чушь
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GM
1606636054
У ЦСКА всё новейшее время были сильные опорники. Сейчас эта традиция прервалась, но есть надежда, что Марадишвили наберется опыта, уверенности и станет в один ряд с легендами прошлого.
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Hektor 84
1606716725
Еще тот костолом. Все фолы из под тишка. И при этом еще умудрялся спорить с арбитрами, типа не виноват.
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