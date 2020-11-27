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  • Агент Трабукки: «Наполи» хотел заполучить Кокорина и Азмуна, но проблемой стало отсутствие паспорта ЕС»

Агент Трабукки: «Наполи» хотел заполучить Кокорина и Азмуна, но проблемой стало отсутствие паспорта ЕС»

27 ноября 2020, 19:52
9

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, почему Сердар Азмун и Александр Кокорин не оказались в «Наполи». Дело в гражданстве.

«Азмун и «Наполи» – действительная тема. Он был кандидатом. Проблемой, как всегда, стало отсутствие гражданства Евросоюза. Они и Кокорина в свое время хотели, но тоже был вопрос с паспортом», – сказал Трабукки в беседе с Сергеем Егоровым.

  • По словам Трабукки, альтернативой Азмуну стал Виктор Осимхен, купленный у «Лилля».
  • «Наполи» в Серии А идет 6-м.
  • Трабукки был связан со «Спартаком» в его чемпионский сезон-2016/17.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Зенит Наполи Кокорин Александр Азмун Сердар
Комментарии (9)
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Dr.Metal
1606496173
Ой лжет подлец. Если Азмун хоть что то из себя представляет, то Кокоша ноль полнейший
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RUBINTATAR
1606500795
А Наполи об этом знает?
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Himik356
1606504608
А я думал проблема в том что они играть не умеют, а тут вот оно че))))
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general.lizyukov
1606506317
КАК. ПЕРЕСТАТЬ РЖАТЬ!!!! ))))))))))))))))))
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Боцман59rus
1606515954
Один раком в раздевалке передвигается, второй шпана подзаборная, но причина в паспорте - Гениально!!!
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raritet
1606549363
Полная чушь. Откуда у них паспорт ЕС. Они что французы, немцы?
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Hektor 84
1606549684
В Италии лимит на футболистов не имеющих паспорт ЕС. Ну если бы в них видели перспективу то купили бы.
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Hektor 84
1606549773
В Италии обычно на эти места молодых латиноамериканцев приобретают. Нах им кривоножки и педики?
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