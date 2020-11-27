Агент Трабукки: «Наполи» хотел заполучить Кокорина и Азмуна, но проблемой стало отсутствие паспорта ЕС»

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, почему Сердар Азмун и Александр Кокорин не оказались в «Наполи». Дело в гражданстве.

«Азмун и «Наполи» – действительная тема. Он был кандидатом. Проблемой, как всегда, стало отсутствие гражданства Евросоюза. Они и Кокорина в свое время хотели, но тоже был вопрос с паспортом», – сказал Трабукки в беседе с Сергеем Егоровым.