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    Агент Трабукки: «Наполи» хотел заполучить Кокорина и Азмуна, но проблемой стало отсутствие паспорта ЕС»

    Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, почему Сердар Азмун и Александр Кокорин не оказались в «Наполи». Дело в гражданстве.

    «Азмун и «Наполи» – действительная тема. Он был кандидатом. Проблемой, как всегда, стало отсутствие гражданства Евросоюза. Они и Кокорина в свое время хотели, но тоже был вопрос с паспортом», – сказал Трабукки в беседе с Сергеем Егоровым.

    • По словам Трабукки, альтернативой Азмуну стал Виктор Осимхен, купленный у «Лилля».
    • «Наполи» в Серии А идет 6-м.
    • Трабукки был связан со «Спартаком» в его чемпионский сезон-2016/17.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      Himik356 11 минут назад

      А я думал проблема в том что они играть не умеют, а тут вот оно че))))

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      Рейтинг: +48

      RUBINTATAR 1 час назад

      А Наполи об этом знает?

      0
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      Рейтинг: +720

      Dr.Metal 2 часа назад

      Ой лжет подлец. Если Азмун хоть что то из себя представляет, то Кокоша ноль полнейший

      1
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      Рейтинг: +1224

      yarik1_78 > Dr.Metal 1 час назад

      Кокоша BEST,за него Барса и Реал махач устраивают!

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