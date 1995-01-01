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    Дивеев: «Фейеноорд» ничем не удивил. Должны были выигрывать»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвел итоги матча 4-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом».

    – Реализации не хватает, я считаю. В игре с «Фейеноордом» мы должны были выигрывать. У соперника было 10 человек во втором тайме. Были моменты, которые мы должны были реализовывать, но не реализовали. Надо было, может, чуть острее играть, в стенки или одно касание, через фланги. Результатом недовольны.

    – Показалось, что удаление стало сюрпризом для ЦСКА.

    – Мы понимали, как нужно было играть, нужно просто было реализовывать, играть агрессивнее и острее. «Фейеноорд» ничем не удивил, Виктор Михайлович сказал, как они действуют.

    Был акцент на 10-го, опорника и 11-го номера. Мы их закрыли, и они ничего не создали. Да, был один момент в первом тайме, не помню, кто там бил, — недоглядели чуть-чуть. Ну а так соперник ничем не удивил.

    Борьба продолжается. Осталось две игры, нужно выигрывать «Вольфсберг» и «Динамо». А там будем смотреть, как сложатся другие матчи.

    • ЦСКА набрал третье очко и остался на последнем месте в группе.
    • У «Фейеноорда» пять баллов и промежуточная вторая строчка в квартете.
    • ЦСКА не побеждает дома на групповом этапе Лиге Европы десять лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2376

      neim 13 минут назад

      Да уж, Фейеноорд конечно "не удивил", зато ЦСКА "порадовал", играя целый тайм против десятерых соперников, так и не смог извлечь из этого пользу.

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      Рейтинг: +2137

      AZ 17 минут назад

      а чем они должны были удивить? 3-ье место Голландии на данный момент против лидера чемпионата России... Причем РПЛ выше Эредевизи... Это ЦСКА не удивил фейеноорд...

      0
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      Рейтинг: +1880

      CSKA57 56 минут назад

      Слабаки! Ключевая фраза "должны были"... Но, этого не произошло! Тренируйтесь получше!

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      Рейтинг: +1330

      Tsigan 58 минут назад

      Фейнорд молодцы, выжимают максимум от своих возможностей. А что касается оставшихся матчей, то в Хорватии сто процентов поражение. Хорваты обожают футбол от сюда азарт в каждом матче и Европу они рассматривают как рынок на котором можно себя показать.

      0
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      Рейтинг: +14239

      vladimir-7 1 час назад

      Да необходимо выиграть два матча, тем более Динамо последний
      матч не повлияет на их положение, но расслабляться с ними не нужно.

      0
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      Рейтинг: +5634

      NewLife 2 часа назад

      Если бы я был таким умным, как моя Сара потом.

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      Рейтинг: +83

      саня ле 2 часа назад

      в отличие о армейцев в фей знают как играть в меньшинстве они приехали играть а не удивлять

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      Рейтинг: +377

      Sanches65 2 часа назад

      Наверное перепутал глагол "проигрывать" спасибо скажи Игорю а то типа я не видел кто там бил.

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      Рейтинг: +1664

      Aston 2 часа назад

      Проблема в том,что вы их тоже,хотя играли тайм в большинстве!

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