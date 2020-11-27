Дивеев: «Фейеноорд» ничем не удивил. Должны были выигрывать»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвел итоги матча 4-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом».
– Реализации не хватает, я считаю. В игре с «Фейеноордом» мы должны были выигрывать. У соперника было 10 человек во втором тайме. Были моменты, которые мы должны были реализовывать, но не реализовали. Надо было, может, чуть острее играть, в стенки или одно касание, через фланги. Результатом недовольны.
– Показалось, что удаление стало сюрпризом для ЦСКА.
– Мы понимали, как нужно было играть, нужно просто было реализовывать, играть агрессивнее и острее. «Фейеноорд» ничем не удивил, Виктор Михайлович сказал, как они действуют.
Был акцент на 10-го, опорника и 11-го номера. Мы их закрыли, и они ничего не создали. Да, был один момент в первом тайме, не помню, кто там бил, — недоглядели чуть-чуть. Ну а так соперник ничем не удивил.
Борьба продолжается. Осталось две игры, нужно выигрывать «Вольфсберг» и «Динамо». А там будем смотреть, как сложатся другие матчи.
- ЦСКА набрал третье очко и остался на последнем месте в группе.
- У «Фейеноорда» пять баллов и промежуточная вторая строчка в квартете.
- ЦСКА не побеждает дома на групповом этапе Лиге Европы десять лет.