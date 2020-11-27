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  • Дивеев: «Фейеноорд» ничем не удивил. Должны были выигрывать»

Дивеев: «Фейеноорд» ничем не удивил. Должны были выигрывать»

27 ноября 2020, 12:53
11

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвел итоги матча 4-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом».

– Реализации не хватает, я считаю. В игре с «Фейеноордом» мы должны были выигрывать. У соперника было 10 человек во втором тайме. Были моменты, которые мы должны были реализовывать, но не реализовали. Надо было, может, чуть острее играть, в стенки или одно касание, через фланги. Результатом недовольны.

– Показалось, что удаление стало сюрпризом для ЦСКА.

– Мы понимали, как нужно было играть, нужно просто было реализовывать, играть агрессивнее и острее. «Фейеноорд» ничем не удивил, Виктор Михайлович сказал, как они действуют.

Был акцент на 10-го, опорника и 11-го номера. Мы их закрыли, и они ничего не создали. Да, был один момент в первом тайме, не помню, кто там бил, — недоглядели чуть-чуть. Ну а так соперник ничем не удивил.

Борьба продолжается. Осталось две игры, нужно выигрывать «Вольфсберг» и «Динамо». А там будем смотреть, как сложатся другие матчи.

  • ЦСКА набрал третье очко и остался на последнем месте в группе.
  • У «Фейеноорда» пять баллов и промежуточная вторая строчка в квартете.
  • ЦСКА не побеждает дома на групповом этапе Лиге Европы десять лет.

Источник: ютуб-канал ЦСКА
Лига Европы ЦСКА Фейеноорд Дивеев Игорь
Комментарии (11)
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Aston
1606472924
Проблема в том,что вы их тоже,хотя играли тайм в большинстве!
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Sanches65
1606473227
Наверное перепутал глагол "проигрывать" спасибо скажи Игорю а то типа я не видел кто там бил.
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саня ле
1606473280
в отличие о армейцев в фей знают как играть в меньшинстве они приехали играть а не удивлять
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NewLife
1606473760
Если бы я был таким умным, как моя Сара потом.
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vladimir-7
1606477975
Да необходимо выиграть два матча, тем более Динамо последний матч не повлияет на их положение, но расслабляться с ними не нужно.
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Tsigan
1606478593
Фейнорд молодцы, выжимают максимум от своих возможностей. А что касается оставшихся матчей, то в Хорватии сто процентов поражение. Хорваты обожают футбол от сюда азарт в каждом матче и Европу они рассматривают как рынок на котором можно себя показать.
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CSKA57
1606478715
Слабаки! Ключевая фраза "должны были"... Но, этого не произошло! Тренируйтесь получше!
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AZ
1606481037
а чем они должны были удивить? 3-ье место Голландии на данный момент против лидера чемпионата России... Причем РПЛ выше Эредевизи... Это ЦСКА не удивил фейеноорд...
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Hektor 84
1606547466
Чего тогда не выиграли?
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