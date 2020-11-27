Дивеев: «Фейеноорд» ничем не удивил. Должны были выигрывать»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвел итоги матча 4-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом».

– Реализации не хватает, я считаю. В игре с «Фейеноордом» мы должны были выигрывать. У соперника было 10 человек во втором тайме. Были моменты, которые мы должны были реализовывать, но не реализовали. Надо было, может, чуть острее играть, в стенки или одно касание, через фланги. Результатом недовольны.

– Показалось, что удаление стало сюрпризом для ЦСКА.

– Мы понимали, как нужно было играть, нужно просто было реализовывать, играть агрессивнее и острее. «Фейеноорд» ничем не удивил, Виктор Михайлович сказал, как они действуют.

Был акцент на 10-го, опорника и 11-го номера. Мы их закрыли, и они ничего не создали. Да, был один момент в первом тайме, не помню, кто там бил, — недоглядели чуть-чуть. Ну а так соперник ничем не удивил.

Борьба продолжается. Осталось две игры, нужно выигрывать «Вольфсберг» и «Динамо». А там будем смотреть, как сложатся другие матчи.