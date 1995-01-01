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    Эджуке – после нулевой ничьей с «Фейеноордом»: «Какой-то злой рок. Так много ударов, но ничего не залетает»

    Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал результат матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».

    • Игра завершилась нулевой ничьей.
    • Московская команда нанесла по воротам соперника 24 удара (четыре – в створ).
    • ЦСКА занимает последнее место в группе ЛЕ с тремя очками.

    «Не знаю, что происходит, это какой-то злой рок. Так много ударов по воротам, но ничего не залетает. Как бы то ни было, надо сохранять концентрацию, продолжать тренироваться и выиграть два оставшихся матча. Все в наших руках», – сказал Эджуке.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1857

      CSKA57 1 час назад

      Каких два матча Эджуке ты собираешься выиграть? Сначала в ворота попадать научись!

      0
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      Рейтинг: +1938

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Оно же просто должно залететь, все эти ковырялки и рикошеты вечно ведь залетают, да?

      0
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      Рейтинг: +9276

      paracetamol 1 час назад

      Не туда бьешь, бей в свои, залетит!

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