Эджуке – после нулевой ничьей с «Фейеноордом»: «Какой-то злой рок. Так много ударов, но ничего не залетает»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал результат матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».
- Игра завершилась нулевой ничьей.
- Московская команда нанесла по воротам соперника 24 удара (четыре – в створ).
- ЦСКА занимает последнее место в группе ЛЕ с тремя очками.
«Не знаю, что происходит, это какой-то злой рок. Так много ударов по воротам, но ничего не залетает. Как бы то ни было, надо сохранять концентрацию, продолжать тренироваться и выиграть два оставшихся матча. Все в наших руках», – сказал Эджуке.
Источник: Официальный сайт УЕФА