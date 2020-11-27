Эджуке – после нулевой ничьей с «Фейеноордом»: «Какой-то злой рок. Так много ударов, но ничего не залетает»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал результат матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».

Игра завершилась нулевой ничьей.

Московская команда нанесла по воротам соперника 24 удара (четыре – в створ).

ЦСКА занимает последнее место в группе ЛЕ с тремя очками.

«Не знаю, что происходит, это какой-то злой рок. Так много ударов по воротам, но ничего не залетает. Как бы то ни было, надо сохранять концентрацию, продолжать тренироваться и выиграть два оставшихся матча. Все в наших руках», – сказал Эджуке.