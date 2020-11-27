Главные новости дня. ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом», сборная России опустилась на пять позиций в рейтинге ФИФА

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«РБ-Спорт»: Газизов с большой долей вероятности покинет «Спартак» зимой
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Матч «Брюгге» – «Зенит» пройдет без зрителей
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Источник: «Бомбардир»