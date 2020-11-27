Главные новости дня. ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом», сборная России опустилась на пять позиций в рейтинге ФИФА

Официально: Попов – новый спортивный директор «Спартака»

Сборная России опустилась с 34-го на 39-е место в рейтинге ФИФА

Metaratings: Бердыев может сменить Черчесова в сборной до Евро-2020

Дзюба: «Обсудил с Черчесовым последние игры сборной и нашу ситуацию. Он меня по-отечески пожурил»

Гилерме, Фернандеш, Иммобиле – в команде недели Лиги чемпионов

«РБ-Спорт»: Газизов с большой долей вероятности покинет «Спартак» зимой

«Локомотив» может продать Мурило в Примеру или Серию А и продлить контракт с Чорлукой

Матч «Брюгге» – «Зенит» пройдет без зрителей

Лига Европы. ЦСКА в большинстве не смог победить «Фейеноорд» и остался последним в группе

У российских команд ни одной победы в 16 матчах группового этапа ЛЧ и ЛЕ