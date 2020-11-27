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Главные новости дня. ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом», сборная России опустилась на пять позиций в рейтинге ФИФА

27 ноября 2020, 00:15

Официально: Попов – новый спортивный директор «Спартака»

Сборная России опустилась с 34-го на 39-е место в рейтинге ФИФА

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Лига Европы. ЦСКА в большинстве не смог победить «Фейеноорд» и остался последним в группе

У российских команд ни одной победы в 16 матчах группового этапа ЛЧ и ЛЕ

Источник: «Бомбардир»
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