Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Дзюба: «Обсудил с Черчесовым последние игры сборной и нашу ситуацию. Он меня по-отечески пожурил»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскрыл суть последней беседы с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Он не вызвал форварда на заключительные игры Лиги наций.

    «Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня, вдобавок ко всему, ещe и пожурил по-отечески. Да и сам всe понимаю. Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро. Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем еe решать. И сейчас всем нужно, наоборот, объединиться для решения этой задачи

    То же самое, уверен, и у других ребят. Да, сейчас непростой период, непростой сезон для всех, многих ребят не было в той же Сербии. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом», – сказал Дзюба RT.

    • Черчесов не вызвал игрока после публикации видео с его, Дзюбы, мастурбацией.
    • Дзюба – второй бомбардир в истории сборной.
    • Дзюба лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:46
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1782

      prtcs 5 минут назад

      Оба занимаются одним делом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4167

      Давид59 17 минут назад

      А я думал Дзюба его пожурить хотел. За импотенцию в последних играх.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11515

      KLIM777 20 минут назад

      почему сборная и эти кадры вызывают отвращение?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5661

      САДЫЧОК 23 минуты назад

      Хаа, не с тем Дзюдронье обсуждаешь , этот физрук пахнет вчерашним днём !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4239

      playsh 26 минут назад

      По-отечески это как,поленом по горбу и в угол на горох?
      Вот бы глянуть хоть одним глазком.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80788
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru