Дзюба: «Обсудил с Черчесовым последние игры сборной и нашу ситуацию. Он меня по-отечески пожурил»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскрыл суть последней беседы с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Он не вызвал форварда на заключительные игры Лиги наций.

«Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня, вдобавок ко всему, ещe и пожурил по-отечески. Да и сам всe понимаю. Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро. Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем еe решать. И сейчас всем нужно, наоборот, объединиться для решения этой задачи

То же самое, уверен, и у других ребят. Да, сейчас непростой период, непростой сезон для всех, многих ребят не было в той же Сербии. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом», – сказал Дзюба RT.