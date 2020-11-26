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  • Дзюба: «Обсудил с Черчесовым последние игры сборной и нашу ситуацию. Он меня по-отечески пожурил»

Дзюба: «Обсудил с Черчесовым последние игры сборной и нашу ситуацию. Он меня по-отечески пожурил»

26 ноября 2020, 13:46
13

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскрыл суть последней беседы с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Он не вызвал форварда на заключительные игры Лиги наций.

«Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня, вдобавок ко всему, ещe и пожурил по-отечески. Да и сам всe понимаю. Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро. Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем еe решать. И сейчас всем нужно, наоборот, объединиться для решения этой задачи

То же самое, уверен, и у других ребят. Да, сейчас непростой период, непростой сезон для всех, многих ребят не было в той же Сербии. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом», – сказал Дзюба RT.

  • Черчесов не вызвал игрока после публикации видео с его, Дзюбы, мастурбацией.
  • Дзюба – второй бомбардир в истории сборной.
  • Дзюба лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (13)
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Plyash
1606387983
По-отечески это как,поленом по горбу и в угол на горох? Вот бы глянуть хоть одним глазком.
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САДЫЧОК
1606388190
Хаа, не с тем Дзюдронье обсуждаешь , этот физрук пахнет вчерашним днём !
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Давид59
1606388491
А я думал Дзюба его пожурить хотел. За импотенцию в последних играх.
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prtcs
1606389232
Оба занимаются одним делом.
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BRO_football
1606389667
А за что журить Дзюбу, если в последних матчах сборной России он не принимал участия, причем по решению самого Черчесова? Из-за интимного видео пожурил? Так это вообще не дело Черчесова
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Олег1204
1606390809
Пожарил, так теперь рукоблудие зовется
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DOCTOR PENALTY
1606391993
После этого разговора с Дзюбой Черчесов поехал на МатчТВ и по-отечески пожурил комментатора Казанского, приласкал Чалова и Заболотного. Теперь "космос" сидит ждёт, как его по-отечески пожурит РФС.
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Skull_Boy
1606402485
А потом вместе вздрочнули
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Иван Петров 1986
1606409941
Он хотя бы научил тебя как правильно это делать. Ну чтобы никто не узнал.
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Hektor 84
1606513036
Подрочили вместе на голос Орзул по срач тв
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