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    «РБ-Спорт»: Газизов с большой долей вероятности покинет «Спартак» зимой

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов с большой долей вероятности покинет клуб зимой. Об этом пишет «РБ-Спорт». Одна из причин – сокращение функционала Газизова с приходом нового спортивного директора Дмитрия Попова.

    Теперь именно Попов будет отвечать за спортивную вертикаль и трансферную политику первой команды. В этой ситуации обязанности Газизова ограничиваются офисными.

    • Газизов пришел в «Спартак» в июле.
    • Команда идет в РПЛ третьей.
    • Попов уже работал в «Спартаке» спортивным директором с 2008 по 2016 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии24
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      Рейтинг: +2958

      Ганнибал Лектор 1 минуту назад

      Это будет прикол года

      0
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      Рейтинг: +80818

      zigbert 6 минут назад

      Странные перестановки. Не похоже на правду.

      2
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      Рейтинг: +14210

      vladimir-7 7 минут назад

      Если зарплату Газику оставят, то и с офисной работой согласится,
      правда, будет меньше якать и перестанет всех ругать.

      1
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      Рейтинг: +43341

      portero 9 минут назад

      Назад в Уфу, крыша протекла...
      много языком молол не получив на то **** (еще более ценные указания) .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +43341

      portero > portero 3 минуты назад

      Эээ этоже не мат и не оскорбления... Е.Б.Ц.У. писец бред, тут такое пишут что статью можно подвести за написанное???

      1
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      Рейтинг: +1001

      Олег1204 16 минут назад

      Не надо, оставте его там

      1
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      Рейтинг: +25662

      oyabun 18 минут назад

      Скорее всего вброс, но по сути что хорошего сделал Газизов? Все его трансферы оказались провальными.

      2
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      Рейтинг: +5576

      NewLife 27 минут назад

      Попов - опытный кадр, был игроком Расинга и тренером детишек в Испании, играл и занимался селекцией в Спартаке. Он наш, в отличии от Шамиля.

      2
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      Рейтинг: +3372

      maygli 45 минут назад

      Опять чехарда начинается или это чей-то вброс?

      3
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      Рейтинг: +5576

      NewLife 46 минут назад

      А он кроме балабольства ничего и не умеет. Арнольдыч против Заремы попрет ))

      3
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      Рейтинг: +4546

      filosof sparty 48 минут назад

      Ну это либо утка, либо дичь... И то и то птица

      5
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      Рейтинг: +43341

      portero > filosof sparty 6 минут назад

      Разница большая, одна живая и радуется жизни, а другая может только человека порадовать да и то недолго...

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