«РБ-Спорт»: Газизов с большой долей вероятности покинет «Спартак» зимой

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов с большой долей вероятности покинет клуб зимой. Об этом пишет «РБ-Спорт». Одна из причин – сокращение функционала Газизова с приходом нового спортивного директора Дмитрия Попова.
Теперь именно Попов будет отвечать за спортивную вертикаль и трансферную политику первой команды. В этой ситуации обязанности Газизова ограничиваются офисными.
- Газизов пришел в «Спартак» в июле.
- Команда идет в РПЛ третьей.
- Попов уже работал в «Спартаке» спортивным директором с 2008 по 2016 год.
Источник: «РБ-Спорт»