«РБ-Спорт»: Газизов с большой долей вероятности покинет «Спартак» зимой

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов с большой долей вероятности покинет клуб зимой. Об этом пишет «РБ-Спорт». Одна из причин – сокращение функционала Газизова с приходом нового спортивного директора Дмитрия Попова.

Теперь именно Попов будет отвечать за спортивную вертикаль и трансферную политику первой команды. В этой ситуации обязанности Газизова ограничиваются офисными.