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  • «РБ-Спорт»: Газизов с большой долей вероятности покинет «Спартак» зимой

«РБ-Спорт»: Газизов с большой долей вероятности покинет «Спартак» зимой

26 ноября 2020, 15:45
45

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов с большой долей вероятности покинет клуб зимой. Об этом пишет «РБ-Спорт». Одна из причин – сокращение функционала Газизова с приходом нового спортивного директора Дмитрия Попова.

Теперь именно Попов будет отвечать за спортивную вертикаль и трансферную политику первой команды. В этой ситуации обязанности Газизова ограничиваются офисными.

  • Газизов пришел в «Спартак» в июле.
  • Команда идет в РПЛ третьей.
  • Попов уже работал в «Спартаке» спортивным директором с 2008 по 2016 год.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (45)
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Nevsky_RU
1606396296
это всё так по спартаковски)) чехарда, переполох, нестабильность и постоянная вера сектантов в светлое будущее уже завтра, когда уберут м*даков которые есть в клубе сегодня)) типичная история при Федуне)) виноваты все, всех заменить!!)) только Лёна молодец)
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Nerlinger
1606396431
Свинский Бардель продолжается ... И подольше желательно........
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GermanVo
1606396698
Конечно, ведь теперь Газизов не сможет вставлять в каждое предложение Я. В каждом интервью Я то, Я сё. А по-хорошему, Мозес пока ничего не показал(вообще непонятный персонаж), Кокорин не рыба, не мясо(по крайней мере пока), Великий Урунов в моменты, когда выходил вообще ничего не показал(можно, конечно списать на адаптацию и возраст). Зато Газизов интервью даёт по пять раз на день.
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filosof sparty
1606397353
Ну это либо утка, либо дичь... И то и то птица
Ответить
oyabun
1606399186
Скорее всего вброс, но по сути что хорошего сделал Газизов? Все его трансферы оказались провальными.
Ответить
Олег1204
1606399283
Не надо, оставте его там
Ответить
portero
1606399692
Назад в Уфу, крыша протекла... много языком молол не получив на то **** (еще более ценные указания) .
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zigbert
1606399906
Странные перестановки. Не похоже на правду.
Ответить
Ганнибал Лектор
1606400224
Это будет прикол года
Ответить
paracetamol
1606405449
В свинарнике такой запах..., что никто надолго не задерживается!
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