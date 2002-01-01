Сборная России опустилась с 34-го на 39-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Россия опустилась на пять позиций – с 34-го на 39-е место. В активе сборной 1441 очко.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия (1780), в тройку также входят Франция (1755) и Бразилия (1743).

В ноябре сборная России провела одну товарищескую встречу и два матча Лиги наций. Сначала команда Станислава Черчесова сыграла вничью с Молдавией (0:0), а затем потерпела поражения от Турции (2:3) и Сербии (0:5).