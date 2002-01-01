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    Сборная России опустилась с 34-го на 39-е место в рейтинге ФИФА

    ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

    Россия опустилась на пять позиций – с 34-го на 39-е место. В активе сборной 1441 очко.

    Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия (1780), в тройку также входят Франция (1755) и Бразилия (1743).

    В ноябре сборная России провела одну товарищескую встречу и два матча Лиги наций. Сначала команда Станислава Черчесова сыграла вничью с Молдавией (0:0), а затем потерпела поражения от Турции (2:3) и Сербии (0:5).

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    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: -236

      Alex_MI_5 7 минут назад

      Раньше была отмазка, что у нас нет официальных игр, т.к. хозяева чемпионата. А теперь что?

      0
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      Рейтинг: +9371

      JTherry 1 час назад

      все ниже, ниже и ниже...
      стремим мы в пролет сборную...
      плачевный результат при дичайшем вложении бабла в эту сферу деятельности((

      2
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      Рейтинг: +1455

      Decorhome 1 час назад

      Все очень не хорошо

      1
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      Рейтинг: +18331

      bset 1 час назад

      И Россия опустилась, и лига опустилась, и результаты снизились. За что деньги получают руководители, ответственные за результат?

      5
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      Рейтинг: +155

      КаДеС > bset 1 час назад

      Тот же вопрос. Ладно, можно обвинить всяких чиновников, которые бывают оппортунистами или коньюнктурщики, но разве владельцев клубов это устраивает?!

      2
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