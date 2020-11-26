Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ахмат» – о решении ЭСК по матчу с «Зенитом»: «Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел»

«Ахмат» – о решении ЭСК по матчу с «Зенитом»: «Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел»

26 ноября 2020, 21:59
18

«Ахмат» отреагировал на решение экспертно-судейской комиссии РФС по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Зенита».

ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в пользу грозненской команды за удар Дмитрия Чистякова локтем по лицу Владимира Ильина.

«Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел», – говорится в заявлении «Ахмата» в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Чистяков Дмитрий Ильин Владимир
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1606417296
А может покажите этот синяк? А то, такое ощущение, что деньги на подкуп судей есть даже у Ахмата.
Ответить
житель СПб
1606418540
Я знаю девушку, которая, открывая дверь, ударила ею себя и получила сотрясение мозга. И что? Причем здесь синяк? А вот то, что у Зенита осознанно и открыто отобрали 2 очка - и он поэтому не лидирует в Чемпе - теперь признано официально.
Ответить
petrucho-spb
1606420305
Если в стенку удариться глазом ,тоже будет синяк. Но Зениту надо было забивать больше!
Ответить
neveldomha
1606421985
Да пожалуй все считают, что пендаля не было, а некоторый пятый день свет не включают и так светло.
Ответить
paracetamol
1606422024
Неважно, что появился синяк, важно, почему он появился! Нехр рожей размахивать, как копытами.
Ответить
maygli
1606425784
Синяк был, а пенальти не было.
Ответить
knikos
1606431886
Если разбежаться и въ...аться в стену , то и убиться можно . А здесь он с разбегу врезался в локоть Кузяева . Сам ! По своей воле !
Ответить
Давид59
1606463058
Синяк - доказательство фола? Человек не добрался до мяча, прилетел сам то ли на лоб, то ли на локоть. Хватит уже херню пороть.
Ответить
Chehofff
1606464368
Этот кавказский горец своим глазом намеренно нанёс серьёзную травму локтю Чистякова. У Чистякова до сих пор локоть болит. Плюс моральная травма.
Ответить
ии
1606484514
Синяка у него не было, и что ? ... вона собаки например, те ваще колесо пытаются укусить. Что, машина виновата ? Есть такая категория, опасная игра самого пострадавшего.
Ответить
Главные новости
Аленичев – о «Спартаке»: «Если будет так продолжать, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
6
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
11
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Все новости
Все новости
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
11
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
6
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
9
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
8
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
9
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+