«Ахмат» – о решении ЭСК по матчу с «Зенитом»: «Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел»

Я знаю девушку, которая, открывая дверь, ударила ею себя и получила сотрясение мозга. И что? Причем здесь синяк?
А вот то, что у Зенита осознанно и открыто отобрали 2 очка - и он поэтому не лидирует в Чемпе - теперь признано официально.
«Ахмат» отреагировал на решение экспертно-судейской комиссии РФС по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Зенита».
ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в пользу грозненской команды за удар Дмитрия Чистякова локтем по лицу Владимира Ильина.
«Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел», – говорится в заявлении «Ахмата» в твиттере.
- Матч завершился ничьей 2:2.
- Игру обслуживал арбитр Сергей Карасев.
Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел. pic.twitter.com/c9WiKA03Mr— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) November 26, 2020