«Ахмат» – о решении ЭСК по матчу с «Зенитом»: «Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел»

«Ахмат» отреагировал на решение экспертно-судейской комиссии РФС по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Зенита».

ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в пользу грозненской команды за удар Дмитрия Чистякова локтем по лицу Владимира Ильина.

«Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел», – говорится в заявлении «Ахмата» в твиттере.

Матч завершился ничьей 2:2.

Игру обслуживал арбитр Сергей Карасев.