Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    «Ахмат» – о решении ЭСК по матчу с «Зенитом»: «Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел»

    «Ахмат» отреагировал на решение экспертно-судейской комиссии РФС по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Зенита».

    ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в пользу грозненской команды за удар Дмитрия Чистякова локтем по лицу Владимира Ильина.

    «Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел», – говорится в заявлении «Ахмата» в твиттере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Ахмата»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4610

      житель СПб 4 минуты назад

      Я знаю девушку, которая, открывая дверь, ударила ею себя и получила сотрясение мозга. И что? Причем здесь синяк?
      А вот то, что у Зенита осознанно и открыто отобрали 2 очка - и он поэтому не лидирует в Чемпе - теперь признано официально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8916

      BRO_football 24 минуты назад

      А может покажите этот синяк? А то, такое ощущение, что деньги на подкуп судей есть даже у Ахмата.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80788
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru