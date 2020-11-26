Metaratings: заявление ЦСКА по отношению к Черчесову писал лично Гинер

Инициатором официального заявления ЦСКА в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова был Евгений Гинер, президент клуба. Пресс-служба и иные сотрудники выступали против публикации материала, но функционер их не послушал, пишет Metaratings.
На этапе согласования заявления Гинер допускал и нецензурные выражения, но на сайте ЦСКА появился не самый жесткий вариант из имевшихся.
- ЦСКА лидирует в РПЛ.
- Сборная России не вышла в лигу А Лиги наций.
- Черчесов работает с командой с 2016 года.
Источник: Metaratings