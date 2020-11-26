Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Metaratings: заявление ЦСКА по отношению к Черчесову писал лично Гинер

Metaratings: заявление ЦСКА по отношению к Черчесову писал лично Гинер

26 ноября 2020, 16:25
32

Инициатором официального заявления ЦСКА в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова был Евгений Гинер, президент клуба. Пресс-служба и иные сотрудники выступали против публикации материала, но функционер их не послушал, пишет Metaratings.

На этапе согласования заявления Гинер допускал и нецензурные выражения, но на сайте ЦСКА появился не самый жесткий вариант из имевшихся.

  • ЦСКА лидирует в РПЛ.
  • Сборная России не вышла в лигу А Лиги наций.
  • Черчесов работает с командой с 2016 года.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Черчесов Станислав Гинер Евгений
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pangolin
1606397781
Представляю что Гинер мог этому усатому тренеришке сказать...Хотя Черчесов заслужил, уж слишком большое эго он себе после 2018 отрастил.
Ответить
prtcs
1606400726
Молодец. Своих нужно защищать от таких физруков.
Ответить
Олег1204
1606401225
Письмо до редакции: Ублюдок, мать твою, в ну иди сюда говно собичие...
Ответить
Skull_Boy
1606402457
Как не странно, но Гинер прав на все 100%
Ответить
ySS
1606403012
Мне Черчесов не нравится ещё со времен работы в Спартаке, но поливать его помоями воздержусь. На ЧМ утер нос всем злопыхателям, посмотрим, что будет на ЧЕ. В любом случае, все эти провокации с разных сторон не принесут сборной ни капли пользы
Ответить
erma
1606407885
Молодец Гинер, всегда его уважал, а теперь еще больше буду
Ответить
Вальдемар IV
1606411393
гинер не боится опять улететь с первого в зону ле
Ответить
Hektor 84
1606543579
Пресс служба и сотрудники были против? Бред! Гинер мужик! Если тренер никчемность то и футболисты играть не будут.
Ответить
Главные новости
Аленичев – о «Спартаке»: «Если будет так продолжать, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
6
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
10
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Все новости
Все новости
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
9
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
6
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
4
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
9
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
8
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
9
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+