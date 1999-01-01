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    Metaratings: заявление ЦСКА по отношению к Черчесову писал лично Гинер

    Инициатором официального заявления ЦСКА в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова был Евгений Гинер, президент клуба. Пресс-служба и иные сотрудники выступали против публикации материала, но функционер их не послушал, пишет Metaratings.

    На этапе согласования заявления Гинер допускал и нецензурные выражения, но на сайте ЦСКА появился не самый жесткий вариант из имевшихся.

    • ЦСКА лидирует в РПЛ.
    • Сборная России не вышла в лигу А Лиги наций.
    • Черчесов работает с командой с 2016 года.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +167

      Pangolin 41 минуту назад

      Представляю что Гинер мог этому усатому тренеришке сказать...Хотя Черчесов заслужил, уж слишком большое эго он себе после 2018 отрастил.

      1
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      ...
      Рейтинг: +14210

      vladimir-7 > Pangolin 25 минут назад

      Самое главное, что Е.Гинер сказал правду и назвал всё
      своими именами.

      2
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