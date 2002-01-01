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    Эджуке: «Меня впечатлило единство в ЦСКА»

    Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке охарактеризовал первые месяцы в команде. Игрока купили у «Херенвена» в августе за 11,5 миллиона евро.

    — Ты сказал, что ребята тебе помогают. Расскажи, какой тебе показалась атмосфера в первые дни пребывания в коллективе?

    — Меня впечатлило единство команды. Все очень доброжелательны, нет никаких, даже малейших непоняток, шероховатостей. Ребята заряжены общей идеей. Я здесь уже больше двух месяцев, привыкаю к новым реалиям, к чемпионату, к жизни в новом городе. Но все это дается мне легче, чем могло бы, потому что атмосфера замечательная.

    — В чем главные отличия голландской лиги от русской?

    — У вас футбол более силовой, команды действуют в основном от обороны, «паркуют автобус». У игроков атаки нет такого пространства для креатива, голов тоже меньше. Соперники очень часто думают много, даже слишком много о защите своих ворот. Только о ней, ни о чем больше, их цель — не пропустить! Конечно, нападающим в таких условиях проявить себя нелегко.

    • Эджуке провел в сезоне РПЛ 10 матчей, забил 2 гола.
    • ЦСКА лидирует в таблице.
    • В 20:55 по Москве ЦСКА начнет матч Лиги Европы против «Фейеноорда».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3826

      Павелий 2 часа назад

      Не в обиду нормальным болельщикам ЦСКА: удивило, что там все такие же чидоры? =)))

      -2
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      Рейтинг: +1837

      аларм дубль2 > Павелий 2 часа назад

      не в обиду тебе сказано в отличие от алармопсовых там все нормально!ну может есть единицы и то иногда!ну а алармопсовые и их папка кпссник из роскос еще тот недо!

      2
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      Рейтинг: +1837

      аларм дубль2 > аларм дубль2 2 часа назад

      плюс ************!но это все одни и те же недо!

      1
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      Рейтинг: +5016

      KPCCSPB > аларм дубль2 2 часа назад

      Ахахаха, собрались две проститутки, одна ссыт номер дать, вторая просто не вышла, когда я к дому петушка павелия подъехал. Я тебе ещё раз говорю сын дохлой тварины, пиши адрес свой, я в Пензу в декабре поеду, повторишь мне в глаза всё это. И больше тебя тут никто не увидит, я тебя по частям в угол сложу петушару пропитую, и капсить ты синий перестанешь тут, заплаканная Наташа. Разок зубы соберёшь с пола, и поймёшь, что такое за базар отвечать.

      -1
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      Рейтинг: +14210

      vladimir-7 > KPCCSPB 29 минут назад

      А вдруг из Пензы не вернёшься, там народ очень гостеприимный и может тебя не отпустить.

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