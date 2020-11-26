Эджуке: «Меня впечатлило единство в ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке охарактеризовал первые месяцы в команде. Игрока купили у «Херенвена» в августе за 11,5 миллиона евро.

— Ты сказал, что ребята тебе помогают. Расскажи, какой тебе показалась атмосфера в первые дни пребывания в коллективе?

— Меня впечатлило единство команды. Все очень доброжелательны, нет никаких, даже малейших непоняток, шероховатостей. Ребята заряжены общей идеей. Я здесь уже больше двух месяцев, привыкаю к новым реалиям, к чемпионату, к жизни в новом городе. Но все это дается мне легче, чем могло бы, потому что атмосфера замечательная.

— В чем главные отличия голландской лиги от русской?

— У вас футбол более силовой, команды действуют в основном от обороны, «паркуют автобус». У игроков атаки нет такого пространства для креатива, голов тоже меньше. Соперники очень часто думают много, даже слишком много о защите своих ворот. Только о ней, ни о чем больше, их цель — не пропустить! Конечно, нападающим в таких условиях проявить себя нелегко.