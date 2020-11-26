Глушенков вернулся к тренировкам на поле. В сентябре он порвал «кресты»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков продолжает восстанавливаться после разрыва передней крестообразной связки коленного сустава.
Как сообщает клубная пресс-служба, в среду футболист вернулся к тренировкам на поле. Он занимался беговой работой.
- В текущем сезоне Глушенков провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отличался.
- Игрок травмировался в сентябре.
- Обычно восстановление после подобного рода травм занимает не менее шести месяцев.
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Источник: Официальный твиттер «Спартака»