Глушенков вернулся к тренировкам на поле. В сентябре он порвал «кресты»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков продолжает восстанавливаться после разрыва передней крестообразной связки коленного сустава.

Как сообщает клубная пресс-служба, в среду футболист вернулся к тренировкам на поле. Он занимался беговой работой.

В текущем сезоне Глушенков провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отличался.

Игрок травмировался в сентябре.

Обычно восстановление после подобного рода травм занимает не менее шести месяцев.