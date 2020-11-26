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  • Глушенков вернулся к тренировкам на поле. В сентябре он порвал «кресты»

Глушенков вернулся к тренировкам на поле. В сентябре он порвал «кресты»

26 ноября 2020, 11:23
4

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков продолжает восстанавливаться после разрыва передней крестообразной связки коленного сустава.

Как сообщает клубная пресс-служба, в среду футболист вернулся к тренировкам на поле. Он занимался беговой работой.

  • В текущем сезоне Глушенков провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отличался.
  • Игрок травмировался в сентябре.
  • Обычно восстановление после подобного рода травм занимает не менее шести месяцев.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушенков Максим
Комментарии (4)
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spartakuz
1606381381
С возвращением!
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oyabun
1606385288
Очень хорошая новость. Надо же кому то заменить совсем потерявшегося Бакаева.
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Plyash
1606388854
Давай Максим,возвращайся скорей на поле.Удачи.
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Hektor 84
1606512145
Здоровья и удачи Макс!!!
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