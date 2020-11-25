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    Глушенков вернулся к тренировкам на поле. В сентябре он порвал «кресты»

    Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков продолжает восстанавливаться после разрыва передней крестообразной связки коленного сустава.

    Как сообщает клубная пресс-служба, в среду футболист вернулся к тренировкам на поле. Он занимался беговой работой.

    • В текущем сезоне Глушенков провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отличался.
    • Игрок травмировался в сентябре.
    • Обычно восстановление после подобного рода травм занимает не менее шести месяцев.

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    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +4239

      playsh 11 минут назад

      Давай Максим,возвращайся скорей на поле.Удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25657

      oyabun 1 час назад

      Очень хорошая новость. Надо же кому то заменить совсем потерявшегося Бакаева.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      spartakuz 2 часа назад

      С возвращением!

      2
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