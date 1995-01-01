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    Гончаренко: «Дивеев с переломанным носом выглядит даже лучше»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии футболистов перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом».

    — Все игроки, которые были в заявке с «Сочи», готовы к игре. В среду оценим состояние Марио и Васина. Будем учитывать по общим тестам. По физике они готовы, а так посмотрим. Скорее всего, будем опираться на тех игроков, которые были с «Сочи». С Дивеевым всe нормально, нос у него зажил. С переломанным носом он выглядит даже лучше.

    — Четыре футболиста отсутствовали в заявке. Действительно они сдали положительный тест на коронавирус?

    — Когда этот вопрос звучал после матча с «Сочи», там было шесть игроков с разными проблемами. Кучаев испытывает проблемы со старой болячкой. Сейчас его восстанавливаем. У Карпова тоже проявились предыдущие проблемы. Васин готов. Единственное, по сомнительным тестам на коронавирус есть вопрос только у Дзагоева.

    • Игра состоится в четверг, 26 ноября.
    • В матче 3-го тура ЦСКА проиграл «Фейеноорду» со счетом 1:3.

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    Источник: «Матч ТВ»

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