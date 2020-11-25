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    Федотов: «Оренбург» и «Сочи» ложатся под «Зенит»? Бред сивой кобылы»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал слухи о том, что «Оренбург» и «Сочи» могут специально отдавать очки «Зениту».

    – Как быть тренеру, которому постоянно говорили, что его команды, «Оренбург» или «Сочи», будут ложиться под «Зенит»?

    – Это бред сивой кобылы. Если бы мы обыгрывали «Зенит», то сказали бы, что «Зенит» нам помогает. Есть органы специального назначения, которые должны за этим следить. Есть законодательная, доказательная база – пожалуйста, предъявляйте претензии.

    Мы выходим на футбольное поле, и что, я буду давать указания: давайте сегодня проиграем? В команде 25 человек, включая персонал – 40, это не будет тайным.

    Есть сейчас одна команда, которая из 30 матчей с «Зенитом» 27 проиграла, 3 раза сыграла вничью. Они что, ложатся под них? Какая связь? Мы знаем команды в Англии, которые по 40 лет не выигрывают у «Арсенала», «Манчестер Сити».

    – Вы нервничаете перед матчами с «Зенитом»?

    – Понятно, что это неприятно. Как можно абстрагироваться от такого потока информации? Мы понимаем, что ребята еще больше этому подвержены. Но посмотрите те матчи «Орнебурга», сколько моментов мы создавали. Да, где-то не везло. Повторю: это все бред сивой кобылы.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5103

      nik55 28 минут назад

      да ты не совсем дурак что бы признать это

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      Рейтинг: +674

      Чехов на Садовой 51 минуту назад

      Эко куда загнул, философ! С телеги слезь! Но, всёже это скорее бред не сивой кобылы , а пары отмороженных жеребцов. Как в песне поётся, точнее должно петься - ''пара гнедых , запряжённых зарёю, пара нахальных , беспредельных на вид''. И погоняло этим субъектам - ротя и муллер. Они договориться всегда смогут. А всяких кучеров лихих, типа Федотов или Серёг и спрашивать никто ниочём не будет.

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      Рейтинг: +4205

      Дядя Серёжа 1 час назад

      ...Мы знаем команды в Англии, которые по 40 лет не выигрывают у «Арсенала», «Манчестер Сити»... Эко замахнул

      0
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      Рейтинг: +19028

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Если на кобыле написано слон, это не значит, что она не кобыла.

      0
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      Рейтинг: +5483

      NewLife 1 час назад

      Дело не столько в том, как играть с синитом, это действительно будет заметно. Админ ресурс действует хитрее, вас используют, чтобы опускать конкурентов синита путем "правильного" судейства, и здесь есть факты.

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      Рейтинг: +571

      ARTHUR19 > NewLife 21 минуту назад

      А почему тогда Оренбургу позволили покинуть РПЛ, не скажешь знаток?

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      Рейтинг: -236

      Alex_MI_5 > ARTHUR19 11 минут назад

      Почему, почему, да потому что такоооое днище, каким был Оренбург, даже админресурс не смог вытянуть. Да и навыков еще не было сформировано, типа слить полкоманды в фарма, ставить в пользу фармов по 2 пенальти из воздуха и т.п. штучки

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