Федотов: «Оренбург» и «Сочи» ложатся под «Зенит»? Бред сивой кобылы»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал слухи о том, что «Оренбург» и «Сочи» могут специально отдавать очки «Зениту».

– Как быть тренеру, которому постоянно говорили, что его команды, «Оренбург» или «Сочи», будут ложиться под «Зенит»?

– Это бред сивой кобылы. Если бы мы обыгрывали «Зенит», то сказали бы, что «Зенит» нам помогает. Есть органы специального назначения, которые должны за этим следить. Есть законодательная, доказательная база – пожалуйста, предъявляйте претензии.

Мы выходим на футбольное поле, и что, я буду давать указания: давайте сегодня проиграем? В команде 25 человек, включая персонал – 40, это не будет тайным.

Есть сейчас одна команда, которая из 30 матчей с «Зенитом» 27 проиграла, 3 раза сыграла вничью. Они что, ложатся под них? Какая связь? Мы знаем команды в Англии, которые по 40 лет не выигрывают у «Арсенала», «Манчестер Сити».

– Вы нервничаете перед матчами с «Зенитом»?

– Понятно, что это неприятно. Как можно абстрагироваться от такого потока информации? Мы понимаем, что ребята еще больше этому подвержены. Но посмотрите те матчи «Орнебурга», сколько моментов мы создавали. Да, где-то не везло. Повторю: это все бред сивой кобылы.