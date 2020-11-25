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  • Федотов: «Оренбург» и «Сочи» ложатся под «Зенит»? Бред сивой кобылы»

Федотов: «Оренбург» и «Сочи» ложатся под «Зенит»? Бред сивой кобылы»

25 ноября 2020, 12:31
10

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал слухи о том, что «Оренбург» и «Сочи» могут специально отдавать очки «Зениту».

– Как быть тренеру, которому постоянно говорили, что его команды, «Оренбург» или «Сочи», будут ложиться под «Зенит»?

– Это бред сивой кобылы. Если бы мы обыгрывали «Зенит», то сказали бы, что «Зенит» нам помогает. Есть органы специального назначения, которые должны за этим следить. Есть законодательная, доказательная база – пожалуйста, предъявляйте претензии.

Мы выходим на футбольное поле, и что, я буду давать указания: давайте сегодня проиграем? В команде 25 человек, включая персонал – 40, это не будет тайным.

Есть сейчас одна команда, которая из 30 матчей с «Зенитом» 27 проиграла, 3 раза сыграла вничью. Они что, ложатся под них? Какая связь? Мы знаем команды в Англии, которые по 40 лет не выигрывают у «Арсенала», «Манчестер Сити».

– Вы нервничаете перед матчами с «Зенитом»?

– Понятно, что это неприятно. Как можно абстрагироваться от такого потока информации? Мы понимаем, что ребята еще больше этому подвержены. Но посмотрите те матчи «Орнебурга», сколько моментов мы создавали. Да, где-то не везло. Повторю: это все бред сивой кобылы.

  • «Сочи» проиграл «Зениту» в первом круге со счетом 1:3.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Сочи Федотов Владимир
Комментарии (10)
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NewLife
1606297103
Дело не столько в том, как играть с синитом, это действительно будет заметно. Админ ресурс действует хитрее, вас используют, чтобы опускать конкурентов синита путем "правильного" судейства, и здесь есть факты.
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DOCTOR PENALTY
1606297661
Если на кобыле написано слон, это не значит, что она не кобыла.
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Дядя Серёжа
1606299321
...Мы знаем команды в Англии, которые по 40 лет не выигрывают у «Арсенала», «Манчестер Сити»... Эко замахнул
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Чехов на Садовой
1606300982
Эко куда загнул, философ! С телеги слезь! Но, всёже это скорее бред не сивой кобылы , а пары отмороженных жеребцов. Как в песне поётся, точнее должно петься - ''пара гнедых , запряжённых зарёю, пара нахальных , беспредельных на вид''. И погоняло этим субъектам - ротя и муллер. Они договориться всегда смогут. А всяких кучеров лихих, типа Федотов или Серёг и спрашивать никто ниочём не будет.
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nik55
1606302337
да ты не совсем дурак что бы признать это
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Есь Казарский
1606307122
Лет через двадцать все напишет в мемуарах,всю правду,как его заставляли)))
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aaaaahhhh
1606316606
не ложатся, а положили:)))))
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Hektor 84
1606433957
Федотов не пались. Отмазки лепишь, значит правда в этом есть. Дыма без огня не бывает.
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