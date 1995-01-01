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    Лига чемпионов. «Зенит» проиграл «Лацио» и потерял шансы на выход в плей-офф

    «Зенит» проиграл «Лацио» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

    Единственный гол в составе клуба из Санкт-Петербурга забил Артем Дзюба. Он вышел на первое место в списке лучших российских бомбардиров в Лиге чемпионов.

    Дублем отметился форвард «Лацио» Чиро Иммобиле.

    В параллельном матче «Боруссия» разгромила «Брюгге» и осталась на первом месте в группе.

    Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

    Лацио (Италия) – Зенит (Россия) – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Иммобиле, 3; 2:0 – Пароло, 22; 2:1 – Дзюба, 25; 3:1 – Иммобиле (с пенальти), 55.

    «Лацио»: Рейна, Худт, Ачебри, Габбарон (Луис Фелипе, 60), Лаццари (Фарес, 68), Марушич, Пароло (Акпа Акпро, 60), Лейва (Катальди, 68), Луис Альберто, Иммобиле (Мурики, 81), Корреа.

    «Зенит»: Кержаков, Сантос (Сутормин, 37), Ракицкий, Ловрен, Мостовой (Мусаев, 59), Барриос (Дриусси, 59), Жирков (Азмун, 73), Кузяев, Ерохин (Шамкин, 74), Малком, Дзюба.

    Предупреждения: нет – Барриос, 39; Ловрен, 48; Ракицкий, 76.

    Боруссия Д (Германия) – Брюгге (Бельгия) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Холанд, 18; 2:0 – Санчо, 45; 3:0 – Холанд, 60.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии136
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    • ...
      Рейтинг: +3235

      Гавроша 11 минут назад

      Зенит сыграл достойно, но что делать, если играть не кем, да и оставшиеся еле живые?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      бывший зенитовец 17 минут назад

      невыносимо стыдно за такую беспросветную унылую игру Зенита...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4918

      vladik12 18 минут назад

      Какую бы бесполезную вещь в мире вы бы закрыли? И почему именно российский футбол?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2865

      Puddle > vladik12 15 минут назад

      ты уже тоже бредешь, хряк косорылый

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4918

      vladik12 > Puddle 14 минут назад

      Зачем ты строчишь на моих ветках? Думаешь, мне не западло тебе отвечать?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1598

      аларм дубль2 > Puddle 12 минут назад

      иди под хвостом подлижи !рот помой!и баиньки в конуру!таким беспородным пуделям только там и место!стыдно за беспородных,который лают от злости за себя!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2865

      Puddle > аларм дубль2 10 минут назад

      да запаяй уже клюв, а

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -1218

      Бoрат > аларм дубль2 7 минут назад

      Под хвостом не надо , а то я потом ему не позволю лизать в моих благородных местах , как бы ни скулил , как бы не просил . Гыгыгы .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2865

      Puddle > Бoрат 4 минуты назад

      еще один нарколыга упоротая. Шел бы ты отсюда, петушок!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10913

      alarm 19 минут назад

      стыдно за рылов!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1598

      аларм дубль2 > alarm 15 минут назад

      бестолковая ты голова и есть бестолковая!тебя в грязь вгоняют по самые уши а ты и рад!не смотри на этого безмозглого пуделя!тот совсем без мозгов!да хотя фиг с тобой!вам двои лечится надо!иди спать!хотя таким куда спешить,если нигде не берут!

      2
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      ...
      Рейтинг: +10913

      alarm > аларм дубль2 13 минут назад

      алкопьянь бомбящая, надеюсь, однажды за тобой придут санитары.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2865

      Puddle > аларм дубль2 2 минуты назад

      я смотрю ты у нас прям эрудированный малый. Визги бессмысленные, только набор слов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3038

      mutabor0992 26 минут назад

      Вот интересно...В какой клуб?Какого чемпионата?И на какую зарплату взяли бы этих Полу любителей???Начиная с сЕмака и заканчивая самым последним игроком лавки...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2905

      erma 27 минут назад

      Зачем мы все это терпим и смотрим? Ах да, Дзюба же просил нас поддерживать наши клубы в еврокубках. Однако, поддерживать это дерьмо уже нет сил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4918

      vladik12 28 минут назад

      Ну что, немытые, по кайфу кабинетные чемпионства? Вот к чему они приводят.

      4
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      ...
      Рейтинг: +10913

      alarm > vladik12 26 минут назад

      зенит больше всех забивает - как ты это объяснишь? карасёв голевые раздаёт? это не ваше вонючее чемпионство, 12 игр из 30 со счётом 1:0 с левых пенальти. ауенный чемпион, которого громили в 2017 чаще, чем громил он сам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4918

      vladik12 > alarm 25 минут назад

      Какая же вонища от тебя...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1218

      Бoрат > vladik12 21 минуту назад

      Ты тоже заметил ? А я ему говорил . Гыгыгы .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      бывший зенитовец > Бoрат 16 минут назад

      что с него взять, бомж))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1916

      Andrering87 > alarm 14 минут назад

      3 год вас судьи тащат в чемпионате и кубке, так что лучше бы промолчать насчет этой темы.....

      1
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      ...
      Рейтинг: +10913

      alarm > Andrering87 10 минут назад

      ну конечно тащат, даже не сомневайся. говорю же: карасёв голевые раздаёт на дзюбу. иначе с чего бы у зенита в прошлом чемпионате разница мячей +47, а у ближайшего конкурента всего +19.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1916

      Andrering87 > alarm 7 минут назад

      Забыл про Вилкова упомянуть и не только....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10913

      alarm > Andrering87 3 минуты назад

      вилков вообще хет-трики из голевых делал. сам видел!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2865

      Puddle 29 минут назад

      Забавно читать бомбящих хряков, и их сексуальные фантазии... Самые озабоченные- это vladik12, dinar7777dinar, rammax fcsm, newlife и, естественно, главный визгарь аларм дубль 2!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10913

      alarm > Puddle 28 минут назад

      и все они скроют свои рылы 16 декабря, после зенит-спартак)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4918

      vladik12 > alarm 27 минут назад

      Каким-то быстрым получился ваш однополый половой акт.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1218

      Бoрат > Puddle 25 минут назад

      Ну куда их фантазиям до твоих - " желудях в жопе " . Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3038

      mutabor0992 > alarm 23 минуты назад

      Вот смотри сглазишь!До 16 го еще времени...Может потом сам отмазываться будешь?Мол ЛЧ,перелеты,травмы и тЗюпа передрочил...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2865

      Puddle > alarm 23 минуты назад

      Визгу будет от южных морей до полярного края

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2865

      Puddle > Бoрат 22 минуты назад

      прости, тебя забыл упомянуть, главного глиномеса)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4918

      vladik12 > mutabor0992 21 минуту назад

      Угарнул с последнего аргумента).

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10913

      alarm > mutabor0992 20 минут назад

      последний раз, когда спартаг выиграл в питере - 2012. и то это было при таких обстоятельствах, что зенит досрочно стал чемпионом и вышел на эту игру без настроя.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2865

      Puddle > vladik12 11 минут назад

      Ну логично: малолетний хряк угорает от слова "дрочить"!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1218

      Бoрат > Puddle 1 минуту назад

      Неее - ни он один угорает и не от слова , а от дела , наглядного и публичного . Гыгыгы . Так что лучше займись и ты - бери портретик Де Зеува и задрочи сегодняшнюю неудачу . Не скучной ночи тебе , мой розовый пупсик . Гыгыгы .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4918

      vladik12 29 минут назад

      Вся жизнь - футбол, а ты в ней - российский.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2865

      Puddle > vladik12 28 минут назад

      Ты главный Де Зеув в тарасоффской парилке

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2657

      Snek 36 минут назад

      По-моему шансов то и не было после первого тура.

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