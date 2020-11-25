Лига чемпионов. «Зенит» проиграл «Лацио» и потерял шансы на выход в плей-офф

«Зенит» проиграл «Лацио» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

Единственный гол в составе клуба из Санкт-Петербурга забил Артем Дзюба. Он вышел на первое место в списке лучших российских бомбардиров в Лиге чемпионов.

Дублем отметился форвард «Лацио» Чиро Иммобиле.

В параллельном матче «Боруссия» разгромила «Брюгге» и осталась на первом месте в группе.

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

Лацио (Италия) – Зенит (Россия) – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Иммобиле, 3; 2:0 – Пароло, 22; 2:1 – Дзюба, 25; 3:1 – Иммобиле (с пенальти), 55.

«Лацио»: Рейна, Худт, Ачебри, Габбарон (Луис Фелипе, 60), Лаццари (Фарес, 68), Марушич, Пароло (Акпа Акпро, 60), Лейва (Катальди, 68), Луис Альберто, Иммобиле (Мурики, 81), Корреа.

«Зенит»: Кержаков, Сантос (Сутормин, 37), Ракицкий, Ловрен, Мостовой (Мусаев, 59), Барриос (Дриусси, 59), Жирков (Азмун, 73), Кузяев, Ерохин (Шамкин, 74), Малком, Дзюба.

Предупреждения: нет – Барриос, 39; Ловрен, 48; Ракицкий, 76.

Боруссия Д (Германия) – Брюгге (Бельгия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Холанд, 18; 2:0 – Санчо, 45; 3:0 – Холанд, 60.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов