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  • Лига чемпионов. «Зенит» проиграл «Лацио» и потерял шансы на выход в плей-офф

Лига чемпионов. «Зенит» проиграл «Лацио» и потерял шансы на выход в плей-офф

25 ноября 2020, 00:50
168

«Зенит» проиграл «Лацио» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

Единственный гол в составе клуба из Санкт-Петербурга забил Артем Дзюба. Он вышел на первое место в списке лучших российских бомбардиров в Лиге чемпионов.

Дублем отметился форвард «Лацио» Чиро Иммобиле.

В параллельном матче «Боруссия» разгромила «Брюгге» и осталась на первом месте в группе.

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

Лацио (Италия) – Зенит (Россия) – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Иммобиле, 3; 2:0 – Пароло, 22; 2:1 – Дзюба, 25; 3:1 – Иммобиле (с пенальти), 55.

«Лацио»: Рейна, Худт, Ачебри, Габбарон (Луис Фелипе, 60), Лаццари (Фарес, 68), Марушич, Пароло (Акпа Акпро, 60), Лейва (Катальди, 68), Луис Альберто, Иммобиле (Мурики, 81), Корреа.

«Зенит»: Кержаков, Сантос (Сутормин, 37), Ракицкий, Ловрен, Мостовой (Мусаев, 59), Барриос (Дриусси, 59), Жирков (Азмун, 73), Кузяев, Ерохин (Шамкин, 74), Малком, Дзюба.

Предупреждения: нет – Барриос, 39; Ловрен, 48; Ракицкий, 76.

Боруссия Д (Германия) – Брюгге (Бельгия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Холанд, 18; 2:0 – Санчо, 45; 3:0 – Холанд, 60.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лацио Зенит
Комментарии (168)
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NewLife
1606255105
Я правильно понял Черданцева, что в дерьмовой игре синита виновато УЕФА, которое утомляет футболистов, заставляя их заниматься тем, за что они деньги получают ? А также я не понял Чердака, почему он называет скидкой любой отскок и рикошет от зюбы.
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dinar7777dinar
1606255338
женит укрепился на их почетном 4 месте ! закрепленном месте !
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NewLife
1606255418
Хотелось бы, чтобы свое авторитетное мнение высказали также розовая Падаль и Аларм.
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Боцман59rus
1606255530
Чердак комментировал или отлизывал. ....ах я забыл, в его случае это одно и тоже
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vladik12
1606255783
Понятно одно: ж/д станция Дно находится недалеко от Питера - и это не случайно.
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брючный змей-искуситель
1606259081
не надрочила питерская команда сегодня на победу, один Дзюба за всех отдувался
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Viper for CSKA
1606274482
Ну всё, теперь болельщикам Зенита остаётся только болеть за Лацио и Боруссию в плей офф, чтобы те минимум до полуфинала дошли. Иначе даже жалкие отмазки образца прошлого сезона не смогут использовать. А по факту Зенит играл во всех матчах практически одинаково: медленно, безынициативно и трусливо. Гос. деньги на всяких Малкомов, которые должны были результат в ЛЧ приносить, потрачены впустую. Чувствую, к следующей ЛЧ опять кучу денег с трубы потратят, лишь бы понты свои несоразмерные реальному классу и достижениям оправдать.
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MaxRnD
1606280886
Даже нищий Ференцварош в группе с Барсой и Ювентусом забил 5. Может для лучшей мотивации отлучить от бюджета и урезать кривоногим ЗП, а в идеале перевести клуб на самоокупаемость ?
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Oldtrafford83
1606282510
Стыдно за аларма,пуделя,гавроша и прочих непонятных личностей за их узколобость,а бомжам желаю удачи попасть в ЛЕ весной и всё таки красиво хлопнуть дверью вместе с Краснодаром и Локо в этой ЛЧ
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"supermax"
1606283697
Пасоны, спартачи, хватит хейтить зину... Медведев же озвучил задачи клуба... Не было в них задачи выйти из группы и не обосраться...все идёт по плану :D
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