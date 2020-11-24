Мусаев: «Очень обидное поражение. Жаль, что в концовке смазали все впечатление»

Физрука надо менять, команда неуправляема!
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).
«Очень обидное поражение. В концовке мы зачем-то большими силами бросились в атаку, и «Севилья» смогла подловить нас. В первом тайме у нас не было целостной игры.
Мы не ожидали, что «Севилья» будет играть по схеме 3-5-2. Во втором тайме перестроились, стали использовать высокий прессинг, и это дало свои плоды. Жаль, что в концовке мы смазали все впечатление», – приводит слова Мусаева пресс-служба УЕФА.
- «Краснодар» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
- Из группы Е в 1/8 финала турнира вышли «Челси» и «Севилья».