Мусаев: «Очень обидное поражение. Жаль, что в концовке смазали все впечатление»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).

«Очень обидное поражение. В концовке мы зачем-то большими силами бросились в атаку, и «Севилья» смогла подловить нас. В первом тайме у нас не было целостной игры.

Мы не ожидали, что «Севилья» будет играть по схеме 3-5-2. Во втором тайме перестроились, стали использовать высокий прессинг, и это дало свои плоды. Жаль, что в концовке мы смазали все впечатление», – приводит слова Мусаева пресс-служба УЕФА.