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    Мусаев: «Очень обидное поражение. Жаль, что в концовке смазали все впечатление»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).

    «Очень обидное поражение. В концовке мы зачем-то большими силами бросились в атаку, и «Севилья» смогла подловить нас. В первом тайме у нас не было целостной игры.

    Мы не ожидали, что «Севилья» будет играть по схеме 3-5-2. Во втором тайме перестроились, стали использовать высокий прессинг, и это дало свои плоды. Жаль, что в концовке мы смазали все впечатление», – приводит слова Мусаева пресс-служба УЕФА.

    • «Краснодар» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
    • Из группы Е в 1/8 финала турнира вышли «Челси» и «Севилья».

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    Источник: сайт УЕФА

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    24.11.2020 23:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9256

      paracetamol 39 минут назад

      Физрука надо менять, команда неуправляема!

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      Рейтинг: +1830

      PAREVG. 1 час назад

      Очень жаль быков, достойно смотрелись, особенно на фоне играющего сейчас Зенита.

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      Рейтинг: +9256

      paracetamol > PAREVG. 42 минуты назад

      Да не ври ты хоть сам себе.

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      Рейтинг: +1797

      CSKA57 1 час назад

      Еще как обидно!!!

      0
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      Рейтинг: +1328

      Tsigan 1 час назад

      В смысле "Севилья смогла подловить нас"??? Шутишь Мурад??? Вас раздавили в последние 20 минут!

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