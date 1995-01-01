«Краснодар» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

«Краснодар» проиграл «Севилье» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2.

Это поражение лишило команду Мурада Мусаева шансов на выход в плей-офф ЛЧ. Из группы Е в 1/8 финала турнира вышли «Челси» и «Севилья».