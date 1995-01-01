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    «Краснодар» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

    «Краснодар» проиграл «Севилье» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2.

    Это поражение лишило команду Мурада Мусаева шансов на выход в плей-офф ЛЧ. Из группы Е в 1/8 финала турнира вышли «Челси» и «Севилья».

    • «Севилья» вырвала победу на 90+5-й минуте благодаря голу Эль-Хаддади.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +117

      СиБЕЕРяк 1 минуту назад

      Его у них и не было. Игра всплесками. Сумбур и бардак в обороне, между собой ругаются... это не команда, а шайка, итог вылет из ЛЧ, след.такая же игра с Ренном и вылет из ЛЕ. Игра вообще не понравилась.

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      Рейтинг: +2186

      Кузьмич на трибуне 6 минут назад

      Эх... Краснодар-краснодар. Забей Кабелла второй гол?!!!! далее слов просто не нашлось у меня. Особенно после того как Газинский на Кайо наехал, и чуть момент не упустили. Газинскому за игру двойка с минусом.

      0
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      Рейтинг: +9455

      Persona_non_Grata 12 минут назад

      А он у них был ??? !!!

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      Рейтинг: +2186

      Кузьмич на трибуне > Persona_non_Grata 6 минут назад

      был когда Кабелла в штангу попал.

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      Рейтинг: +6413

      GoLenaStop 17 минут назад

      С дохлой командой, без мотивации это невозможно. Просрано все.
      Это сейчас подтверждает и гранд помойного отечественного футбола Зенит.
      Два удара - восемь дырок!
      Отсосите, трубадуры!
      С ув.
      Болеем за Шахтер...

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      Рейтинг: +598

      Enter2006 > GoLenaStop 20 минут назад

      Да, уже один гол Зениту зарядили (

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      Рейтинг: +2233

      bzfar 20 минут назад

      Громкий заголовок) Сложно потерять то, чего не имеешь

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      Рейтинг: +1326

      Tsigan 22 минуты назад

      Послушайте рекламу на матч атлетико локомотив: в случае победы, "локомотив выходит на второе место в группе".... А вот и гол лацио)))

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      Рейтинг: +2590

      absent32 24 минуты назад

      а их и не было)))

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      Рейтинг: +296

      Каменный стояк 24 минуты назад

      Он их потерял еще когда попал в эту самую Лигу чемпионов

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      Рейтинг: +2110

      AZ 25 минут назад

      Странно, что еще админы надеялись на то, что Краснодар может занять второе место... Севилья и Челси тут явные фавориты.. Да и Севилья на голову сильнее сегодня была... 1:1 был бы сенсацией... 1:2 - все по делу... Краснодар все равно молодцы..

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