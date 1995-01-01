«Краснодар» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Его у них и не было. Игра всплесками. Сумбур и бардак в обороне, между собой ругаются... это не команда, а шайка, итог вылет из ЛЧ, след.такая же игра с Ренном и вылет из ЛЕ. Игра вообще не понравилась.
«Краснодар» проиграл «Севилье» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2.
Это поражение лишило команду Мурада Мусаева шансов на выход в плей-офф ЛЧ. Из группы Е в 1/8 финала турнира вышли «Челси» и «Севилья».
- «Севилья» вырвала победу на 90+5-й минуте благодаря голу Эль-Хаддади.