Экс-партнер Балотелли: «Вокруг него было слишком много «паразитов». Фотографы ночевали под окнами»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением о бывшем одноклубнике Марио Балотелли.

«Я ценю в нем все. Он великолепный человек, всегда заботится о других людях. Да, он совершал ошибки, но вы должны понимать, что он был ребенком, который зарабатывал гигантские деньги и жил на виду у прессы. Про Марио ходило столько историй, что не поймешь – сделал он это или нет.

Когда он жил в центре Манчестера, фотографы ночевали под его окнами. В эти моменты я начал понимать, что он не может приходить ко мне домой часто, потому что моя жизнь могла разрушиться из-за этих папарацци. Вокруг него было слишком много «паразитов», – передает слова Ричардса BBC.