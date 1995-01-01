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    Экс-партнер Балотелли: «Вокруг него было слишком много «паразитов». Фотографы ночевали под окнами»

    Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением о бывшем одноклубнике Марио Балотелли.

    «Я ценю в нем все. Он великолепный человек, всегда заботится о других людях. Да, он совершал ошибки, но вы должны понимать, что он был ребенком, который зарабатывал гигантские деньги и жил на виду у прессы. Про Марио ходило столько историй, что не поймешь – сделал он это или нет.

    Когда он жил в центре Манчестера, фотографы ночевали под его окнами. В эти моменты я начал понимать, что он не может приходить ко мне домой часто, потому что моя жизнь могла разрушиться из-за этих папарацци. Вокруг него было слишком много «паразитов», – передает слова Ричардса BBC.

    • Сейчас Марио без клуба.
    • Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента. Клуб не стал продлевать контракт с Марио еще на сезон.
    • В прошлом сезоне он забил пять мячей в 19 матчах.

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    Источник: BBC

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