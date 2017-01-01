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    Мусаев: «Матч с «Севильей» будет решающим. Отдадим все силы»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

    — Удалось ли проанализировать причины неудачной игры в Севилье? Какие выводы сделал тренерский штаб?

    — Мы провели хороший первый тайм. Во втором должны были поднять заднюю линию выше, играть более агрессивно и стараться забить третий мяч. Но мы пропустили второй гол, который стал несчастным случаем. Мы подарили гол сопернику. Да, мы понимаем, что нужно улучшить. Попытаемся не допустить ошибки, которые сделали в прошлом матче.

    — Кайо не попал в заявку на матч против «Тамбова». Стоит ли его ждать на поле против «Севильи»?

    — У Кайо было 4 желтых карточки, поэтому он пропускал. Он, как и вся команда, готовится к игре.

    — Согласны ли вы с тем, что с точки зрения дальнейших возможных перспектив в Лиге чемпионов завтрашний матч с «Севильей» будет решающим? Какие в целом стоят задачи перед командой на вторую часть группового этапа?

    — Я согласен, что многое будет решаться в плане перспектив прохождения дальше в Лиге чемпионов. Мы не строим планы на 3 матча вперед, потому что кто-то более, кто-то выбывает. Идем от игры к игре и отдадим все силы в матче с «Севильей».

    • «Краснодар» сыграет с «Севильей» завтра, 24 ноября.
    • Начало встречи – в 20:55 по Москве.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9410

      ilichkadr 1 час назад

      Отдать все силы ещё не значит победить. Мурад, в твою голову ещё бы мозги -цены б тебе не было!

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      Рейтинг: +2391

      Бухбух 1 час назад

      Решающим будет матч с Ренном за выход в ЛЕ.

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