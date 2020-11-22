Холанд: «16-летний Мукоко – самый большой талант в футболе. Мне уже 20, я старею»

Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд считает партнера Юссуфу Мукоко самым перспективным игроком в мире. Накануне он дебютировал в Бундеслиге в матче с «Гертой» (5:2).

«Он самый большой талант в мире. Дебют в 16 лет – это потрясающе. Его ждет большая карьера. Я? Мне уже 20, я старею», – цитирует Холанда Арчи Ринд-Тутта.