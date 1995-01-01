Холанд: «16-летний Мукоко – самый большой талант в футболе. Мне уже 20, я старею»

на самом деле посмотрел его стату в молодежке, у него 89 игр и 141 гол, я думаю тут Холланд не врёт)
к тому же 16 лет ему исполнилось только пару дней назад
Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд считает партнера Юссуфу Мукоко самым перспективным игроком в мире. Накануне он дебютировал в Бундеслиге в матче с «Гертой» (5:2).
«Он самый большой талант в мире. Дебют в 16 лет – это потрясающе. Его ждет большая карьера. Я? Мне уже 20, я старею», – цитирует Холанда Арчи Ринд-Тутта.
- Мукоко стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги.
- Игрок – уроженец Яунде, выступает за сборную Германии-U20.
- «Боруссия» идет в Бундеслиге второй.