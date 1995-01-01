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    Холанд: «16-летний Мукоко – самый большой талант в футболе. Мне уже 20, я старею»

    Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд считает партнера Юссуфу Мукоко самым перспективным игроком в мире. Накануне он дебютировал в Бундеслиге в матче с «Гертой» (5:2).

    «Он самый большой талант в мире. Дебют в 16 лет – это потрясающе. Его ждет большая карьера. Я? Мне уже 20, я старею», – цитирует Холанда Арчи Ринд-Тутта.

    • Мукоко стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги.
    • Игрок – уроженец Яунде, выступает за сборную Германии-U20.
    • «Боруссия» идет в Бундеслиге второй.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Арчи Ринд-Тутта

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    Сегодня, 13:09
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1512

      acor94 44 минуты назад

      на самом деле посмотрел его стату в молодежке, у него 89 игр и 141 гол, я думаю тут Холланд не врёт)
      к тому же 16 лет ему исполнилось только пару дней назад

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      Рейтинг: +1884

      Mister_Tomsk > acor94 19 минут назад

      ну лишь бы бабки голову не вскружили.

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      Рейтинг: +283

      папа сибиряк 1 час назад

      ну какой нить Кркич в 17 за Барсу играл, а к 25ти не кому не нужен стал

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      Рейтинг: +1884

      Mister_Tomsk > папа сибиряк 19 минут назад

      статистика у этого парня говорит за себя.

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      Рейтинг: +18937

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Наверняка омоложенный этот Максимка-Мукоко.

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      Рейтинг: +340

      Brabus71 2 часа назад

      Кокорин самый переспективный...

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      Рейтинг: +1110

      elessar arnor 2 часа назад

      лять, типичный чернокожий немец, тошно

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      Рейтинг: +493

      Fusballer 2 часа назад

      А российские игроки перспективны до 30!

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