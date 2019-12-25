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    Черышев: «После ЧМ-2018 к сборной России относятся с большим уважением»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев считает, что успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года поменяло отношение к ней со стороны соперников.

    «Думаю, другие сборные теперь к нам относятся с гораздо большим уважением и готовятся соответственно. Да, в Катар ещe предстоит пробиться, будет непросто, но если это произойдeт, то, конечно, перед командой будут стоять высокие задачи», – сказал Черышев.

    • На ЧМ-2018 российская сборная впервые в истории дошла до 1/4 финала.
    • Команда вылетела от Хорватии, проиграв в серии пенальти.
    • Отбор на ЧМ-2022 пройдет в следующем году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +471

      Fusballer 12 секунд назад

      Так уважительно относятся, что тренеры сборных Турции и Сербии до матчей с их командами её троллили))

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