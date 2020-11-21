Черышев: «После ЧМ-2018 к сборной России относятся с большим уважением»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев считает, что успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года поменяло отношение к ней со стороны соперников.

«Думаю, другие сборные теперь к нам относятся с гораздо большим уважением и готовятся соответственно. Да, в Катар ещe предстоит пробиться, будет непросто, но если это произойдeт, то, конечно, перед командой будут стоять высокие задачи», – сказал Черышев.