Черышев: «После ЧМ-2018 к сборной России относятся с большим уважением»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев считает, что успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года поменяло отношение к ней со стороны соперников.
«Думаю, другие сборные теперь к нам относятся с гораздо большим уважением и готовятся соответственно. Да, в Катар ещe предстоит пробиться, будет непросто, но если это произойдeт, то, конечно, перед командой будут стоять высокие задачи», – сказал Черышев.
- На ЧМ-2018 российская сборная впервые в истории дошла до 1/4 финала.
- Команда вылетела от Хорватии, проиграв в серии пенальти.
- Отбор на ЧМ-2022 пройдет в следующем году.
Источник: «Чемпионат»