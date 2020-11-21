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  • Черышев: «После ЧМ-2018 к сборной России относятся с большим уважением»

Черышев: «После ЧМ-2018 к сборной России относятся с большим уважением»

21 ноября 2020, 16:48
3

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев считает, что успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года поменяло отношение к ней со стороны соперников.

«Думаю, другие сборные теперь к нам относятся с гораздо большим уважением и готовятся соответственно. Да, в Катар ещe предстоит пробиться, будет непросто, но если это произойдeт, то, конечно, перед командой будут стоять высокие задачи», – сказал Черышев.

  • На ЧМ-2018 российская сборная впервые в истории дошла до 1/4 финала.
  • Команда вылетела от Хорватии, проиграв в серии пенальти.
  • Отбор на ЧМ-2022 пройдет в следующем году.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Россия Черышев Денис
Комментарии (3)
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Fusballer
1605971416
Так уважительно относятся, что тренеры сборных Турции и Сербии до матчей с их командами её троллили))
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Plyash
1605986650
Денис,вопрос один,кто? Может быть,канадские эскимосы?
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general.lizyukov
1605991095
Относились. Вы сами всё профукали.
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