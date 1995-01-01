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    ФИФА подтвердила, что вручит награду The Best. Церемония пройдет в онлайн-формате

    Пресс-служба ФИФА сообщила, что 17 декабря состоится церемония вручения наград The Best.

    Победителей в 11 номинациях определят в ходе голосования с 25 ноября по 9 декабря.

    Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет в онлайн-формате.

    Во время церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды лучшему футболисту и футболистке года, вратарям мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, автору лучшего гола, лучшему болельщику, премию за честную игру, определяются мужская и женская команды года.

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    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Сегодня, 08:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2109

      Аристократ Олжик 2 часа назад

      Или справедливость восторжестует и Левандовски получит награду лучшему игроку года или ФИФА, снова без оснований и объяснений, вручить награду Месси

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