ФИФА подтвердила, что вручит награду The Best. Церемония пройдет в онлайн-формате

Пресс-служба ФИФА сообщила, что 17 декабря состоится церемония вручения наград The Best.

Победителей в 11 номинациях определят в ходе голосования с 25 ноября по 9 декабря.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Во время церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды лучшему футболисту и футболистке года, вратарям мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, автору лучшего гола, лучшему болельщику, премию за честную игру, определяются мужская и женская команды года.