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    Кокорин: «Николич – суперпорядочный и сильно переживает о «Локомотиве»

    Форвард «Спартака» Александр Кокорин рассказал о беседах с главным тренером «Локомотива» Марко Николичем. Руководители клуба летом отказались от подписания нападающего.

    «С Николичем разговаривали по телефону, он произвел хорошее впечатление. Приятно общались. Он показался суперпорядочным, сильно переживает о клубе. Только теплые слова могу сказать», – поделился игрок.

    • Николич пришел в «Локомотив» летом.
    • «Спартак» идет в РПЛ третьим.
    • Кокорин в сезоне чемпионата забил 1 гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Nobel

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5868

      Alekxei Z. 1 час назад

      Бомбардир , что-то резко вы переключились со сборной на Спартак.
      Читаешь новости , Газизов , Джикия, Тедеско , Кокорин, Ярцев , Ребров.
      Вот вас изжога две недели мучала.

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      Рейтинг: +9184

      JTherry > Alekxei Z. 1 час назад

      а на чем им хайп ловить, если не на Спартаке?) не на бомжах же, за которых, по данным Миллера, полстраны болеет))) а про позор сборной Стасика уже все высказались...

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