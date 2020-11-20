Кокорин: «Николич – суперпорядочный и сильно переживает о «Локомотиве»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин рассказал о беседах с главным тренером «Локомотива» Марко Николичем. Руководители клуба летом отказались от подписания нападающего.
«С Николичем разговаривали по телефону, он произвел хорошее впечатление. Приятно общались. Он показался суперпорядочным, сильно переживает о клубе. Только теплые слова могу сказать», – поделился игрок.
- Николич пришел в «Локомотив» летом.
- «Спартак» идет в РПЛ третьим.
- Кокорин в сезоне чемпионата забил 1 гол.
Источник: ютуб-канал Nobel