Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газизов: «Райола хотел денег больше, чем Тете стоил. Попытался нас использовать»

Газизов: «Райола хотел денег больше, чем Тете стоил. Попытался нас использовать»

20 ноября 2020, 11:54
2

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о несостоявшемся трансфере правого защитника «Фулхэма» Кенни Тете.

– Вокруг «Спартака» было много трансферных слухов. Насколько вы были близки к подписанию Тете?

– С клубом мы договорились, особых проблем не было, а дальше нас начали использовать. Мы всe равно пытались зацепить игрока, но в итоге были использованы в определeнной игре на повышении ставок: «Сейчас придут богатые русские и заплатят столько, сколько захотим».

Но Тете не был настроен идти в «Спартак», он хотел уйти в другую команду. Естественно, присутствовал и топовый, но не простой агент – Мино Райола.

– Райола вступил в переговоры, зная, что в «Спартак» Тете не пойдeт?

– Он хотел денег больше, чем Тете стоил. Мы участвовали в переговорах вместе: Райола – очень непростой чувачок. Очень опытный, профессиональный человек, один из самых крутых на этом рынке. Общались мы с ним вообще шикарно. Может, ему показалось, что мы плохо себя вели. Надо у него спросить.

Чувак продаeт игроков по 100 миллионов, получает огромные агентские выплаты – он априори не может быть простым. Этот человек подминает не переговорщиков, а клубы, он агент другого совсем уровня. У него есть опыт, авторитет и возможности.

– Чем он пытался вас подмять?

«Спартак» он не может подмять, это не в его силах.

– Но он же с вами играл?

– Как и мы с ним. Он решил попытаться нас использовать, мы – его.

– Райола просил больше денег за трансфер?

– Больше агентских выплат.

– Сильно больше?

В три раза. Так что всe произошло быстро – потом были только слухи. Но, думаю, это была наша первая, но не последняя встреча.

Газизов – о связях «Спартака» с «Химками»: «Нас использовали, чтобы раскрутить «Химки»

Газизов – о «звонках сверху» из-за Кокорина: «У меня крыша в виде Федуна – чего бояться?»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тете Кенни Райола Мино
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алехсбургер.
1605863489
Кого Спартак нанимал? Генерального директора или PR-манагера по рекламе собственной крутости? Ну да..)Шамиль(с арабского)в переводе с которого означает «вобравший в себя все положительное" Много текста,Миля. Мало дел.. Не пора домой уже?
Ответить
JTherry
1605883935
прижмут агентов с вознаграждениями и правильно сделают, торгуют футболистами, как рабами на невольничьем рынке...
Ответить
Главные новости
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
2
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
4
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
5
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
3
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
8
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
Все новости
Все новости
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
1
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
1
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
3
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
4
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
8
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
1
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
8
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
5
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
8
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
12
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
2
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
3
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+