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    Газизов: «Райола хотел денег больше, чем Тете стоил. Попытался нас использовать»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о несостоявшемся трансфере правого защитника «Фулхэма» Кенни Тете.

    – Вокруг «Спартака» было много трансферных слухов. Насколько вы были близки к подписанию Тете?

    – С клубом мы договорились, особых проблем не было, а дальше нас начали использовать. Мы всe равно пытались зацепить игрока, но в итоге были использованы в определeнной игре на повышении ставок: «Сейчас придут богатые русские и заплатят столько, сколько захотим».

    Но Тете не был настроен идти в «Спартак», он хотел уйти в другую команду. Естественно, присутствовал и топовый, но не простой агент – Мино Райола.

    – Райола вступил в переговоры, зная, что в «Спартак» Тете не пойдeт?

    – Он хотел денег больше, чем Тете стоил. Мы участвовали в переговорах вместе: Райола – очень непростой чувачок. Очень опытный, профессиональный человек, один из самых крутых на этом рынке. Общались мы с ним вообще шикарно. Может, ему показалось, что мы плохо себя вели. Надо у него спросить.

    Чувак продаeт игроков по 100 миллионов, получает огромные агентские выплаты – он априори не может быть простым. Этот человек подминает не переговорщиков, а клубы, он агент другого совсем уровня. У него есть опыт, авторитет и возможности.

    – Чем он пытался вас подмять?

    «Спартак» он не может подмять, это не в его силах.

    – Но он же с вами играл?

    – Как и мы с ним. Он решил попытаться нас использовать, мы – его.

    – Райола просил больше денег за трансфер?

    – Больше агентских выплат.

    – Сильно больше?

    В три раза. Так что всe произошло быстро – потом были только слухи. Но, думаю, это была наша первая, но не последняя встреча.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1345

      Алехсбургер. 35 минут назад

      Кого Спартак нанимал?
      Генерального директора или PR-манагера по рекламе собственной крутости?
      Ну да..)Шамиль(с арабского)в переводе с которого означает «вобравший в себя все положительное"
      Много текста,Миля. Мало дел..
      Не пора домой уже?

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