Газизов: «Райола хотел денег больше, чем Тете стоил. Попытался нас использовать»

Кого Спартак нанимал?
Генерального директора или PR-манагера по рекламе собственной крутости?
Ну да..)Шамиль(с арабского)в переводе с которого означает «вобравший в себя все положительное"
Много текста,Миля. Мало дел..
Не пора домой уже?
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о несостоявшемся трансфере правого защитника «Фулхэма» Кенни Тете.
– Вокруг «Спартака» было много трансферных слухов. Насколько вы были близки к подписанию Тете?
– С клубом мы договорились, особых проблем не было, а дальше нас начали использовать. Мы всe равно пытались зацепить игрока, но в итоге были использованы в определeнной игре на повышении ставок: «Сейчас придут богатые русские и заплатят столько, сколько захотим».
Но Тете не был настроен идти в «Спартак», он хотел уйти в другую команду. Естественно, присутствовал и топовый, но не простой агент – Мино Райола.
– Райола вступил в переговоры, зная, что в «Спартак» Тете не пойдeт?
– Он хотел денег больше, чем Тете стоил. Мы участвовали в переговорах вместе: Райола – очень непростой чувачок. Очень опытный, профессиональный человек, один из самых крутых на этом рынке. Общались мы с ним вообще шикарно. Может, ему показалось, что мы плохо себя вели. Надо у него спросить.
Чувак продаeт игроков по 100 миллионов, получает огромные агентские выплаты – он априори не может быть простым. Этот человек подминает не переговорщиков, а клубы, он агент другого совсем уровня. У него есть опыт, авторитет и возможности.
– Чем он пытался вас подмять?
– «Спартак» он не может подмять, это не в его силах.
– Но он же с вами играл?
– Как и мы с ним. Он решил попытаться нас использовать, мы – его.
– Райола просил больше денег за трансфер?
– Больше агентских выплат.
– Сильно больше?
– В три раза. Так что всe произошло быстро – потом были только слухи. Но, думаю, это была наша первая, но не последняя встреча.
Газизов – о связях «Спартака» с «Химками»: «Нас использовали, чтобы раскрутить «Химки»
Газизов – о «звонках сверху» из-за Кокорина: «У меня крыша в виде Федуна – чего бояться?»