Евгеньев: «Сербы воспользовались своими шансами, а мы – нет»

Защитник сборной России Роман Евгеньев подвел итоги матча 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

«Конечно, рад, что дебютировал за сборную, но итоговый счет огорчает. Поэтому испытываю двоякие ощущения. Сборная Сербии – хорошая команда. Но и мы в первом тайме играли неплохо, создали много моментов. Просто сербы воспользовались своими шансами, а мы – нет.

Практически каждый удар в створ наших ворот они превращали в гол. Реализация у них сегодня была на высшем уровне», – сказал Евгеньев после матча.

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