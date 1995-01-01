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    Бабаев: «ЦСКА не в силах исключить обнимания на трибунах при праздновании голов»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о регистрации административного дела в отношении московского клуба за несоблюдение санитарных норм во время домашнего матча с «Динамо».

    «Пока разбираемся. Неприятная для нас новость. Будем выяснять, что именно нам вменяется. Пока нет материалов в суде. Немного удивлены, потому что клуб со своей стороны прилагает максимум усилий для предотвращения коронавируса на арене. Раздача масок, постоянные призывы о соблюдении дистанции, бесконтактное измерение температуры.

    Самое главное, что нас характеризует как сторонников самых серьeзных мер, мы сами понизили билетную квоту до 25%, когда ещe было запрещено 50%. Мы проводим матчи с вместимостью до 7,5 тысяч болельщиков. Что, как не это, говорит о наших намерениях? Конечно, могут быть нарушения.

    Если говорить о матче с «Динамо», то, я так понимаю, дистанция была нарушена в тот момент, когда было празднование гола. Многие были без масок. Понятно, что следующие шаги уже вне нашей компетенции, мы сделали максимум, исходя из наших возможностей. Ситуация сложная, в приоритете здоровье. Выполним все предписания Роспотребнадзора.

    Надеемся, что удастся отстоять нашу позицию. Не то время, чтобы доказывать на словах. По действиям мы считаем, что сделали всe, что могли. Ещe раз отмечу наше добровольное сокращение квоты. Одно дело — нарушение квоты. Другое — когда кто-то снимает маску при разговоре по телефону или обнимается при праздновании. Здесь клуб не в силах полностью это исключить. Хотя мы продолжаем просить фанатов всe соблюдать.

    Надеюсь, возобладает здравый смысл и нас не будут показательно наказывать. К тому же скоро Лига Европы, где мы представляем Россию. Матч со зрителями и без — разные ситуации», – приводит слова Бабаева «Чемпионат».

    На ЦСКА завели дело из-за нарушения санитарных норм на матче с «Динамо»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: -107

      Alex_MI_5 17 минут назад

      Да нет, Бабай, пока бзденит на 1 место не натянут, как сову не глобус, будут вас кошмарить всеми доступными способами.

      Позор голубой лагуне!

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