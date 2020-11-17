На ЦСКА завели дело из-за нарушения санитарных норм на матче с «Динамо»

Савеловский суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении ЦСКА за несоблюдение санитарных норм во время домашнего матча с «Динамо», сообщает «Р-Спорт».

Проверка Роспотребнадзора установила, что на домашнем стадионе ЦСКА допускались нарушения социального дистанцирования, некоторые болельщики пренебрегали средствами индивидуальной защиты.