Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    На ЦСКА завели дело из-за нарушения санитарных норм на матче с «Динамо»

    Савеловский суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении ЦСКА за несоблюдение санитарных норм во время домашнего матча с «Динамо», сообщает «Р-Спорт».

    Проверка Роспотребнадзора установила, что на домашнем стадионе ЦСКА допускались нарушения социального дистанцирования, некоторые болельщики пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

    • Максимальное наказание по ч. 2 ст. 6.3 КоАП для юридических лиц – 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
    • За аналогичные нарушения «Спартак» был оштрафован на 300 тысяч рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:42
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14067

      vladimir-7 15 минут назад

      А.Попова хочет заработать себе на "шарфик", в счет штрафов с клубов,
      заразная болезнь передалась ей от С.Собянина, собирающий штрафы
      с людей, вышедших из дома на улицу не по его графику, присевших на лавочку или проезжающих в городском транспорте по соц.карте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -107

      Alex_MI_5 18 минут назад

      У всех найдут нарушения, особенно у тех, кто наверху таблицы. И только у заднеприводных бомжат все кристально вылизано, гы-гы

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80609
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru