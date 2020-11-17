На ЦСКА завели дело из-за нарушения санитарных норм на матче с «Динамо»

Савеловский суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении ЦСКА за несоблюдение санитарных норм во время домашнего матча с «Динамо», сообщает «Р-Спорт».
Проверка Роспотребнадзора установила, что на домашнем стадионе ЦСКА допускались нарушения социального дистанцирования, некоторые болельщики пренебрегали средствами индивидуальной защиты.
- Максимальное наказание по ч. 2 ст. 6.3 КоАП для юридических лиц – 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
- За аналогичные нарушения «Спартак» был оштрафован на 300 тысяч рублей.
Источник: «Р-Спорт»