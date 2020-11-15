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  • Аршавин: «Удаление Семенова? Был бы VAR, поставили бы штрафной в сторону Турции»

Аршавин: «Удаление Семенова? Был бы VAR, поставили бы штрафной в сторону Турции»

15 ноября 2020, 21:29
3

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал удаление Андрея Семенова в матче Лиги наций с Турцией.

  • Семенов получил прямую красную карточку после фола последней надежды в первом тайме.

«Если бы был VAR, думаю, вообще был бы штрафной в сторону сборной Турции поставлен. Мне кажется, можно было и ограничиться желтой карточкой. Это в защиту.

Но в целом Семенову не хватает скорости. Мы видим это не только на международном уровне, но и в чемпионате России. Этим отчасти вызвано то, что он проиграл позицию.

Здесь еще захват происходит. Тосун хватает Андрея. Это ключевой момент в эпизоде. И не было такого отрыва у нападающего, чтобы категорически показывать красную карточку», – сказал Аршавин.

Источник: Телеканал «Матч Премьер»
Россия Турция Аршавин Андрей Семенов Андрей
Комментарии (3)
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Ну-ка на-ка
1605465055
БЫЛ БЫ!
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Garrincha58
1605503731
кто то говорит что VAR не нужен что он убивает футбол вот VARа нет и что мы видим две ошибки судьи и матч проигран так уже определитесь господа нужен он или нет и почему его нет в ЛН
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NewLife
1605514351
Ну, конечно, надо было турка удалять. ))
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