Аршавин: «Удаление Семенова? Был бы VAR, поставили бы штрафной в сторону Турции»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал удаление Андрея Семенова в матче Лиги наций с Турцией.

Семенов получил прямую красную карточку после фола последней надежды в первом тайме.

«Если бы был VAR, думаю, вообще был бы штрафной в сторону сборной Турции поставлен. Мне кажется, можно было и ограничиться желтой карточкой. Это в защиту.

Но в целом Семенову не хватает скорости. Мы видим это не только на международном уровне, но и в чемпионате России. Этим отчасти вызвано то, что он проиграл позицию.

Здесь еще захват происходит. Тосун хватает Андрея. Это ключевой момент в эпизоде. И не было такого отрыва у нападающего, чтобы категорически показывать красную карточку», – сказал Аршавин.