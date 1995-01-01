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    Аршавин: «Удаление Семенова? Был бы VAR, поставили бы штрафной в сторону Турции»

    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал удаление Андрея Семенова в матче Лиги наций с Турцией.

    • Семенов получил прямую красную карточку после фола последней надежды в первом тайме.

    «Если бы был VAR, думаю, вообще был бы штрафной в сторону сборной Турции поставлен. Мне кажется, можно было и ограничиться желтой карточкой. Это в защиту.

    Но в целом Семенову не хватает скорости. Мы видим это не только на международном уровне, но и в чемпионате России. Этим отчасти вызвано то, что он проиграл позицию.

    Здесь еще захват происходит. Тосун хватает Андрея. Это ключевой момент в эпизоде. И не было такого отрыва у нападающего, чтобы категорически показывать красную карточку», – сказал Аршавин.

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    Источник: Телеканал «Матч Премьер»

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    Сегодня, 21:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18077

      bset 1 час назад

      И ни слова про косяк Оздоева. Конечно, за Зенит же играет, газпром запрещает своих критиковать на ТВ. После матча будут рассказывать, что игроки Зенита тащили сборную как могли, но остальные им не под стать, только мешали.

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      Рейтинг: +26

      Ну-ка на-ка 1 час назад

      БЫЛ БЫ!

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