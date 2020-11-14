«Ливерпуль» интересуется защитником «Олимпиакоса» Семеду

Центральный защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду может в январе оказаться в «Ливерпуле».

По информации Express, английский клуб готов зимой купить 26-летнего португальца и заключить с ним контракт на пять сезонов.

«Ливерпуль» планирует усилить оборону из-за травм Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, которые, вероятно, пропустят остаток сезона.