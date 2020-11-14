«Ливерпуль» интересуется защитником «Олимпиакоса» Семеду

Центральный защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду может в январе оказаться в «Ливерпуле».
По информации Express, английский клуб готов зимой купить 26-летнего португальца и заключить с ним контракт на пять сезонов.
«Ливерпуль» планирует усилить оборону из-за травм Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, которые, вероятно, пропустят остаток сезона.
- Рыночная стоимость Семеду – 7 миллионов евро.
- За «Олимпиакос» он выступает с лета 2019 года.
- В активе игрока пять голов в 55 матчах.
Источник: Express
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