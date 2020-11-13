Это’О записал видео в поддержку «Легиона» перед матчем с «Кубанью Холдингом»

Бывший форвард «Анжи» Самуэль Это’О обратился к махачкалинскому «Легиону». Он пожелал удачи в ближайшем матче ПФЛ против «Кубани Холдинга».
«Хорошей игры завтра! Это важный матч. У вас есть все для победы. Удачи! Моему другу и брату Шамилю Лахиялову желаю, чтобы он получал удовольствие от игры своей команды», – сказал камерунец.
- Матч состоится завтра, 14 ноября.
- Лахиялов, президент «Легиона», выступал с Это’О за «Анжи».
- «Легион» и «Кубань Холдинг» делят лидерство в первой группе ПФЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм «Легиона»