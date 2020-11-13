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  • Это’О записал видео в поддержку «Легиона» перед матчем с «Кубанью Холдингом»

Это’О записал видео в поддержку «Легиона» перед матчем с «Кубанью Холдингом»

13 ноября 2020, 23:23
3

Бывший форвард «Анжи» Самуэль Это’О обратился к махачкалинскому «Легиону». Он пожелал удачи в ближайшем матче ПФЛ против «Кубани Холдинга».

«Хорошей игры завтра! Это важный матч. У вас есть все для победы. Удачи! Моему другу и брату Шамилю Лахиялову желаю, чтобы он получал удовольствие от игры своей команды», – сказал камерунец.

  • Матч состоится завтра, 14 ноября.
  • Лахиялов, президент «Легиона», выступал с Это’О за «Анжи».
  • «Легион» и «Кубань Холдинг» делят лидерство в первой группе ПФЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Легиона»
Россия. ПФЛ. Группа 1 Кубань Холдинг Легион Это'О Самуэль
Комментарии (3)
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inzek
1605312242
ему керимов до сих пор платит что ли?
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Axe111
1605342631
Лол
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