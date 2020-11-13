Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    TeamTalk: «Ливерпуль» в связи с травмами защитников может подписать Янмата

    «Ливерпуль» рассчитывает подписать правого защитника Дэрила Янмата, находящегося в статусе свободного агента, пишет TeamTalk. Англичане из-за травм потеряли нескольких защитников.

    В Ливерпуле рассчитывают, что им разрешат подписать футболиста вне трансферного окна в связи со сложившейся ситуацией.

    • Последним клубом Янмата был «Уотфорд».
    • 31-летний нидерландец играет в Англии с 2014 года.
    • «Ливерпуль» идет в АПЛ третьим.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TeamTalk

    Новостной ресурс о футболе, базируется в английском Лидсе. Аудитория в твиттере - более 82 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2020 22:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80465
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru