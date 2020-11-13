TeamTalk: «Ливерпуль» в связи с травмами защитников может подписать Янмата

«Ливерпуль» рассчитывает подписать правого защитника Дэрила Янмата, находящегося в статусе свободного агента, пишет TeamTalk. Англичане из-за травм потеряли нескольких защитников.

В Ливерпуле рассчитывают, что им разрешат подписать футболиста вне трансферного окна в связи со сложившейся ситуацией.