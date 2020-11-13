TeamTalk: «Ливерпуль» в связи с травмами защитников может подписать Янмата

«Ливерпуль» рассчитывает подписать правого защитника Дэрила Янмата, находящегося в статусе свободного агента, пишет TeamTalk. Англичане из-за травм потеряли нескольких защитников.
В Ливерпуле рассчитывают, что им разрешат подписать футболиста вне трансферного окна в связи со сложившейся ситуацией.
- Последним клубом Янмата был «Уотфорд».
- 31-летний нидерландец играет в Англии с 2014 года.
- «Ливерпуль» идет в АПЛ третьим.
Источник: TeamTalk
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