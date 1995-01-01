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    Экс-судья РПЛ Егоров: «Я много чего знаю о Еськове, много чего ему говорил по жизни. Он не услышал, поэтому его карьера закончилась»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Егоров прокомментировал окончание карьеры судьи Алексея Еськова. Его последней работой в высшем дивизионе стал VAR на августовском матче «Спартак»«Сочи» (2:2).

    «У меня есть что сказать Леше, я много чего знаю, много чего ему говорил по жизни. Но он вовремя не услышал, поэтому его карьера закончилась. Его матчи были интересны, смотрибельны, потому что он сам играл», – сказал Егоров на ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • В РПЛ Еськов судил с 2009 года.
    • Профессия Еськова – геодезист.
    • Егоров сейчас работает начальником команды в «Факеле».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10464

      alarm 9 минут назад

      хряки позорные, украли честную победу у сочи, и ещё визжали потом 3 месяца!

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