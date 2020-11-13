Экс-судья РПЛ Егоров: «Я много чего знаю о Еськове, много чего ему говорил по жизни. Он не услышал, поэтому его карьера закончилась»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Егоров прокомментировал окончание карьеры судьи Алексея Еськова. Его последней работой в высшем дивизионе стал VAR на августовском матче «Спартак» – «Сочи» (2:2).

«У меня есть что сказать Леше, я много чего знаю, много чего ему говорил по жизни. Но он вовремя не услышал, поэтому его карьера закончилась. Его матчи были интересны, смотрибельны, потому что он сам играл», – сказал Егоров на ютуб-канале «Футбольный Биги».