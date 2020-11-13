Колосков: «С Соболевым в атаке появился разум. При Дзюбе мы только мячи теряли»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре сборной России в матче с Молдавией (0:0).

«С моей точки зрения, контрольно-товарищеский матч был, в знак уважения к Станиславу Черчесову. Он больше напомнил двухстороннюю игру на сборах.

Более-менее поиграли в футбол последние минут 10-15 и чуть в начале. Осуждать, волосы рвать или горевать, наверное, не стоит. Провели матч, какая-то для тренеров пища есть для анализа.

Фомин понравился, игрок на подходе уже к основному составу. Дивеев, за исключением последних минут, уверенно сыграл. Он будет, считаю, скоро регулярно играть в стартовой составе.

А вот Чалов, к сожалению, не очень себя проявил, рассчитывал, что он будет действовать активнее, все-таки он игрок комбинационный, умный. Видимо, некому было подыграть ему.

Трудно сказать, помог бы Дзюба в этом матче, он сейчас не оптимальной форме. Считаю, Соболев активно вышел. При нем и комбинации пошли, разум появился в атаке. А при Дзюбе мы только мячи в последнее время теряли», – приводит слова Колоскова «ТАСС».

Форварда «Зенита» убрали из заявки национальной команды после скандала с публикацией интимного видео в прошлую субботу.

Черчесов – о нехватке Дзюбы в матче с Молдавией: «Это к футболу имеет отношение? По-моему, нет»