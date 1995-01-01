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    Колосков: «С Соболевым в атаке появился разум. При Дзюбе мы только мячи теряли»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре сборной России в матче с Молдавией (0:0).

    «С моей точки зрения, контрольно-товарищеский матч был, в знак уважения к Станиславу Черчесову. Он больше напомнил двухстороннюю игру на сборах.

    Более-менее поиграли в футбол последние минут 10-15 и чуть в начале. Осуждать, волосы рвать или горевать, наверное, не стоит. Провели матч, какая-то для тренеров пища есть для анализа.

    Фомин понравился, игрок на подходе уже к основному составу. Дивеев, за исключением последних минут, уверенно сыграл. Он будет, считаю, скоро регулярно играть в стартовой составе.

    А вот Чалов, к сожалению, не очень себя проявил, рассчитывал, что он будет действовать активнее, все-таки он игрок комбинационный, умный. Видимо, некому было подыграть ему.

    Трудно сказать, помог бы Дзюба в этом матче, он сейчас не оптимальной форме. Считаю, Соболев активно вышел. При нем и комбинации пошли, разум появился в атаке. А при Дзюбе мы только мячи в последнее время теряли», – приводит слова Колоскова «ТАСС».

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    Источник: «ТАСС»

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии5
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      Рейтинг: +123

      AlexandrCSKA 33 минуты назад

      что одно дно что другое, Чалову дайте место

      0
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      Рейтинг: +4997

      NewLife 1 час назад

      "Поле, русское поле" (футбольное), я твой тонкий флюгерок.

      0
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      Рейтинг: +5464

      САДЫЧОК 1 час назад

      Впервые за 100 лет разумное сказал...

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      Рейтинг: +1486

      Torvald64 1 час назад

      Какие комбинации, какой разум?! Это Молдавия, которую мы должны были обыгрывать в любом составе!

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      Рейтинг: +161

      Жорик секс обжорик > Torvald64 1 час назад

      вот честно, кто смотрит эту сборную?? лично мне не интересно было да же смотреть. Клубный чемпионат куда интересней, да же РПЛ

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