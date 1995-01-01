Колосков: «С Соболевым в атаке появился разум. При Дзюбе мы только мячи теряли»

что одно дно что другое, Чалову дайте место
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре сборной России в матче с Молдавией (0:0).
«С моей точки зрения, контрольно-товарищеский матч был, в знак уважения к Станиславу Черчесову. Он больше напомнил двухстороннюю игру на сборах.
Более-менее поиграли в футбол последние минут 10-15 и чуть в начале. Осуждать, волосы рвать или горевать, наверное, не стоит. Провели матч, какая-то для тренеров пища есть для анализа.
Фомин понравился, игрок на подходе уже к основному составу. Дивеев, за исключением последних минут, уверенно сыграл. Он будет, считаю, скоро регулярно играть в стартовой составе.
А вот Чалов, к сожалению, не очень себя проявил, рассчитывал, что он будет действовать активнее, все-таки он игрок комбинационный, умный. Видимо, некому было подыграть ему.
Трудно сказать, помог бы Дзюба в этом матче, он сейчас не оптимальной форме. Считаю, Соболев активно вышел. При нем и комбинации пошли, разум появился в атаке. А при Дзюбе мы только мячи в последнее время теряли», – приводит слова Колоскова «ТАСС».
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Черчесов – о нехватке Дзюбы в матче с Молдавией: «Это к футболу имеет отношение? По-моему, нет»