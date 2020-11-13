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  • Колосков: «С Соболевым в атаке появился разум. При Дзюбе мы только мячи теряли»

Колосков: «С Соболевым в атаке появился разум. При Дзюбе мы только мячи теряли»

13 ноября 2020, 10:34
10

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре сборной России в матче с Молдавией (0:0).

«С моей точки зрения, контрольно-товарищеский матч был, в знак уважения к Станиславу Черчесову. Он больше напомнил двухстороннюю игру на сборах.

Более-менее поиграли в футбол последние минут 10-15 и чуть в начале. Осуждать, волосы рвать или горевать, наверное, не стоит. Провели матч, какая-то для тренеров пища есть для анализа.

Фомин понравился, игрок на подходе уже к основному составу. Дивеев, за исключением последних минут, уверенно сыграл. Он будет, считаю, скоро регулярно играть в стартовой составе.

А вот Чалов, к сожалению, не очень себя проявил, рассчитывал, что он будет действовать активнее, все-таки он игрок комбинационный, умный. Видимо, некому было подыграть ему.

Трудно сказать, помог бы Дзюба в этом матче, он сейчас не оптимальной форме. Считаю, Соболев активно вышел. При нем и комбинации пошли, разум появился в атаке. А при Дзюбе мы только мячи в последнее время теряли», – приводит слова Колоскова «ТАСС».

  • Форварда «Зенита» убрали из заявки национальной команды после скандала с публикацией интимного видео в прошлую субботу.

Черчесов – о нехватке Дзюбы в матче с Молдавией: «Это к футболу имеет отношение? По-моему, нет»

Источник: «ТАСС»
Товарищеские матчи Россия Молдавия Дзюба Артем Фомин Даниил Чалов Федор Дивеев Игорь Соболев Александр
Комментарии (10)
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Torvald64
1605253187
Какие комбинации, какой разум?! Это Молдавия, которую мы должны были обыгрывать в любом составе!
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САДЫЧОК
1605253581
Впервые за 100 лет разумное сказал...
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NewLife
1605254104
"Поле, русское поле" (футбольное), я твой тонкий флюгерок.
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AlexandrCSKA
1605257561
что одно дно что другое, Чалову дайте место
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portero
1605268306
Ближайшие две игры покажут, надеемся что результат будет , а не очередные отмазки...
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Ссппааррттаакк
1605269969
Соболь тот же Смолов. (извините)
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Plyash
1605271951
Бегало стадо баранов в количестве 22-х штук,в поле ветер в жопе дым,и ничего более...
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zigbert
1605273287
Пожалуй с Колосковым можно согласится. За результат потребуется бороться в официальных матчах.
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Hektor 84
1606130868
В целом согласен с Колосковым, особенно в отношении шлюбы.
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