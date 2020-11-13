Федотов: «Что мешает российским клубам поднять интенсивность игры? От соперника она не зависит»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил, почему российские клубы неудачно выступают в еврокубках.

— Виктор Ганчаренко жалуется на низкую интенсивность РПЛ в сравнении с еврокубками. Как ее повысить? И надо ли?

— Давайте различать Лигу чемпионов и Лигу Европы. В первой собраны топ-клубы с топ-футболистами. Их быстрота мышления, техническая оснащенность, функциональная готовность по умолчанию выше, чем в большинстве европейских команд. И не только потому, что их так тренируют, а на уровне одаренности.

Взять количество рывков и ускорений, один из ключевых показателей современного футбола. Чтобы превосходить в нем соперников, требуется прежде всего здоровье. Уровень потребления кислорода должен позволять как можно чаще выдавать максимальную интенсивность на максимальной скорости. В топ-клубах собраны именно такие исполнители.

— «Ренн» и «Брюгге» тоже монстры селекции?

— На уровне сборных, согласитесь, различия наших и не наших не бросаются в глаза. Значит, не так уж отстаем. И если тот же ЦСКА погрузить в сравнимый по уровню европейский чемпионат, он не затеряется, а будет вполне успешен. Но объективно мы шестые-седьмые среди европейских лиг, это данность.

Кстати, а что мешает российским клубам поднять интенсивность игры? От соперника она никак не зависит. Посмотрите на «Баварию»: немцы даже при счете 5:0 не возят тачку, а идут вперед. Значит, таковы тренерские установки и возможности игроков.

— У нас медленные не столько футболисты, сколько лига. Зачем изнемогать, если можно дозировать темп? Привыкают. И сталкиваются в Европе с другим.

— Внушить команде, чтобы не останавливалась после забитого мяча, — работа тренера. Иного объяснения нет.

Гончаренко: «На поверхности лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате»