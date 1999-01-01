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    Федотов: «Что мешает российским клубам поднять интенсивность игры? От соперника она не зависит»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил, почему российские клубы неудачно выступают в еврокубках.

    — Виктор Ганчаренко жалуется на низкую интенсивность РПЛ в сравнении с еврокубками. Как ее повысить? И надо ли?

    — Давайте различать Лигу чемпионов и Лигу Европы. В первой собраны топ-клубы с топ-футболистами. Их быстрота мышления, техническая оснащенность, функциональная готовность по умолчанию выше, чем в большинстве европейских команд. И не только потому, что их так тренируют, а на уровне одаренности.

    Взять количество рывков и ускорений, один из ключевых показателей современного футбола. Чтобы превосходить в нем соперников, требуется прежде всего здоровье. Уровень потребления кислорода должен позволять как можно чаще выдавать максимальную интенсивность на максимальной скорости. В топ-клубах собраны именно такие исполнители.

    — «Ренн» и «Брюгге» тоже монстры селекции?

    — На уровне сборных, согласитесь, различия наших и не наших не бросаются в глаза. Значит, не так уж отстаем. И если тот же ЦСКА погрузить в сравнимый по уровню европейский чемпионат, он не затеряется, а будет вполне успешен. Но объективно мы шестые-седьмые среди европейских лиг, это данность.

    Кстати, а что мешает российским клубам поднять интенсивность игры? От соперника она никак не зависит. Посмотрите на «Баварию»: немцы даже при счете 5:0 не возят тачку, а идут вперед. Значит, таковы тренерские установки и возможности игроков.

    — У нас медленные не столько футболисты, сколько лига. Зачем изнемогать, если можно дозировать темп? Привыкают. И сталкиваются в Европе с другим.

    — Внушить команде, чтобы не останавливалась после забитого мяча, — работа тренера. Иного объяснения нет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9048

      paracetamol 2 минуты назад

      Что мешает? Лень, что еще!

      0
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      Рейтинг: +3135

      solodealer 1 час назад

      Высказывание тренера Федотова - типичный случай, в общем-то, некомпетентности!
      Не знаю уж, как он там собственно в игре разбирается, и каким он является "узким специалистом", но, вот, с "общеобразовательными" дисциплинами (психология, экономика, логистика...) у него явно дело швах!
      Он, как и все дилетанты, смотрит на проблему "со своего конца"))) Ему надо, чтобы футболисты быстрее бегали, они теоретически это могут и, как он понимает, им "ничего не мешает"!)))
      А надо думать не о том, "что им мешает" или нет, а о том, ЧТО ИХ МОТИВИРУЕТ НА БОЛЕЕ БЫСТРУЮ БЕГОТНЮ!
      А их...НИЧТО НЕ МОТИВИРУЕТ!
      Всем в РФ давно понятно: в РПЛ никто не будет бегать быстрее)))
      Например: всем в мире, включая детей, понятно, что НАДО РАЗВИВАТЬ ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ В ПРОТИВОВЕС СЫРЬЕВЫМ! Для этого даже в школе не надо учиться, достаточно пользоваться смартфоном! ЧТО НАМ В РОССИИ ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ МЕШАЕТ ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ?
      Ничто не мешает!
      А что наше правительство делает? ВСЁ РОВНО НАОБОРОТ - ВСЁ БОЛЬШЕ "ПОДСАЖИВАЕТ" СТРАНУ НА НЕФТЬ И ГАЗ, остатки которых (остатки рентабеьной добычи которых) уже буквально выжимает из земли. ПОЧЕМУ?
      А ИМ И ТАК ХОРОШО И НИКТО ИХ НЕ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ!

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