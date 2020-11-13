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  • Федотов: «Что мешает российским клубам поднять интенсивность игры? От соперника она не зависит»

Федотов: «Что мешает российским клубам поднять интенсивность игры? От соперника она не зависит»

13 ноября 2020, 09:59
7

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил, почему российские клубы неудачно выступают в еврокубках.

— Виктор Ганчаренко жалуется на низкую интенсивность РПЛ в сравнении с еврокубками. Как ее повысить? И надо ли?

— Давайте различать Лигу чемпионов и Лигу Европы. В первой собраны топ-клубы с топ-футболистами. Их быстрота мышления, техническая оснащенность, функциональная готовность по умолчанию выше, чем в большинстве европейских команд. И не только потому, что их так тренируют, а на уровне одаренности.

Взять количество рывков и ускорений, один из ключевых показателей современного футбола. Чтобы превосходить в нем соперников, требуется прежде всего здоровье. Уровень потребления кислорода должен позволять как можно чаще выдавать максимальную интенсивность на максимальной скорости. В топ-клубах собраны именно такие исполнители.

— «Ренн» и «Брюгге» тоже монстры селекции?

— На уровне сборных, согласитесь, различия наших и не наших не бросаются в глаза. Значит, не так уж отстаем. И если тот же ЦСКА погрузить в сравнимый по уровню европейский чемпионат, он не затеряется, а будет вполне успешен. Но объективно мы шестые-седьмые среди европейских лиг, это данность.

Кстати, а что мешает российским клубам поднять интенсивность игры? От соперника она никак не зависит. Посмотрите на «Баварию»: немцы даже при счете 5:0 не возят тачку, а идут вперед. Значит, таковы тренерские установки и возможности игроков.

— У нас медленные не столько футболисты, сколько лига. Зачем изнемогать, если можно дозировать темп? Привыкают. И сталкиваются в Европе с другим.

— Внушить команде, чтобы не останавливалась после забитого мяча, — работа тренера. Иного объяснения нет.

Гончаренко: «На поверхности лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Сочи Федотов Владимир
Комментарии (7)
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paracetamol
1605259444
Что мешает? Лень, что еще!
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alp
1605265216
а нахера переламываться если нет конкуренции??
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алдан2014
1605272806
Что мешает поднять интенсивность игры? А на кой хрен футболистам рпл оно надо? Их и так неплохо кормят. А что наши клубы стоят в еврокубках мы видим. И в этом весь дибильный подход властей от футбола к проблемам. Наши власти как страусы. Они не решают проблемы,они их пускают на самотёк
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Просто-333
1605541618
Посадить на минималку, ввести прогрессивную шкалу премиальных и штрафов. Кому не поможет- на улицу мусор мести
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Hektor 84
1606130629
Надо сократить РПЛ до 12 команд и играть в 3 круга. А лучше вообще до 10, так можно и в 4 круга играть. Чтоб не было таких автобусных команд как твое фк Сочи, Уфа, Ротор, Урал и им подобные бюджетные автобусы. Тогда и повысим интенсивность игры. А то станут все на своей половине поля и стоят, в надежде на контратаку с шальным ударом. И сами не играют и другим не дают.
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