Гончаренко: «На поверхности лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал одну из главных причин неудач российских клубов в еврокубках.

«Давайте не будем посыпать голову пеплом. У всех российских команд еще есть по три тура в еврокубках. Все поражения и ничьи для нас сложные, но мы будем верить, что все сыграют вторую часть лучше.

На поверхности, конечно, лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате. Тогда эта ситуация вернется нам и в еврокубковых матчах.

Мы не удивлены игрой соперника, предполагали такую игру. Понимали, что надо прессинговать «Фейеноорд», чтобы он не проявил свои сильные качества. У нас это не всегда получалось.

К сожалению, движений нам не хватило, верхним блоком могли и лучше прессинговать. Так бывает, не будем ссылаться на график. Он для всех одинаковый», – сказал Гончаренко после матча.