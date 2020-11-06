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    Гончаренко: «На поверхности лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал одну из главных причин неудач российских клубов в еврокубках.

    «Давайте не будем посыпать голову пеплом. У всех российских команд еще есть по три тура в еврокубках. Все поражения и ничьи для нас сложные, но мы будем верить, что все сыграют вторую часть лучше.

    На поверхности, конечно, лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате. Тогда эта ситуация вернется нам и в еврокубковых матчах.

    Мы не удивлены игрой соперника, предполагали такую игру. Понимали, что надо прессинговать «Фейеноорд», чтобы он не проявил свои сильные качества. У нас это не всегда получалось.

    К сожалению, движений нам не хватило, верхним блоком могли и лучше прессинговать. Так бывает, не будем ссылаться на график. Он для всех одинаковый», – сказал Гончаренко после матча.

    • ЦСКА проиграл в гостях «Фейеноорду» (1:3) и опустился на четвертое место в группе.
    • Ответный матч – через три недели.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:44
    Комментарии29
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      Рейтинг: +5751

      Alekxei Z. 1 минуту назад

      Да , проиграли, такое бывает, в футболе нет непобедимых.
      Что вы накинулись на Гончаренко ? ЦСКА играет в лучший , современный футбол в РПЛ ( см.турнирную таблицу ). Для достижения хороших результатов в еврокубках этого мало, но это уже другой вопрос. Для своего состава армейцы играют хорошо.ИМХО

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      Рейтинг: +3617

      Cleaner 22 минуты назад

      В ЧР места куплены еще до начала чемпионата. Какая там игра...(

      0
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      Рейтинг: +309

      petlyra 37 минут назад

      Надоел уже своим балабольством. Ну скажи честно играть не можем в современном темпе, в команде много мажоров, настроя никакого, силы воли и в помине нет. ПОРА УХОДИТЬ

      1
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      Рейтинг: +3617

      Cleaner > petlyra 22 минуты назад

      ДАВНО ПОРА УЗОДИТЬ.

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      Рейтинг: +4102

      Давид59 40 минут назад

      Ерунду сказал. При более интенсивном чемпионате тем более не останется сил на прессинг в ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +9007

      paracetamol 1 час назад

      Гончаренко в очередной раз обос.рался и еще учит кого-то как это правильнее делать!

      3
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      Рейтинг: +2336

      nemolod 2 часа назад

      Какая более интенсивная игра,если команду хватает на один тайм ? Для прессинга нужна в первую очередь хорошая физподготовка,но,которой давно в российских командах нет!

      2
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      Рейтинг: +3592

      Павелий 3 часа назад

      Чтобы было больше интенсивности, надо больше конкуренции. А чтобы было больше конкуренции, надо чтобы не было политпроекта Зенит.

      4
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      Рейтинг: +15750

      silver29 > Павелий 2 часа назад

      сенит снять с бюджетного финансирования пусть их город содержит, а не вся Россия.

      2
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      Рейтинг: +4841

      KPCCSPB > silver29 1 час назад

      Лучше снять сриптак, он бесполезен в ЕК, 26 лет сосалити делаете

      1
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      Рейтинг: +11815

      Garrincha58 > silver29 1 час назад

      ты что ли содержишь придурок конченный на Зенит ходят по 50 тыс болел а сколько в МАСКВЕ твоей грёбаной ходят от силы по 10-15 и то не каждый раз а кто вашу столицу содержит вся страна жируете там и не вякайте

      1
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      Рейтинг: +15750

      silver29 > Garrincha58 1 час назад

      Ты на грубость нарываешься ? Тебя не учили вежливому обращению ? Бюджет России подразумевает и мои налоги. Еще раз обратишься не вежливо, я тебе напишу текст из "ласковых" слов !

      1
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      Рейтинг: +9007

      paracetamol > KPCCSPB 1 час назад

      Коней тоже можно снять без ущерба. Да вот только не знают, кто их долг гасить будет.

      1
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      Рейтинг: +4841

      KPCCSPB > paracetamol 26 минут назад

      Да, кони без берёз и Игнашевича, вообще в комок позора превратились, и скатились к долгам. Но, хуже сриптака, в ЕК никто не выступит, это надо признать.

      0
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      Рейтинг: +968

      аларм дубль2 > KPCCSPB 23 минуты назад

      твою сраную рожу здесь не спрашивают!все обгадил и всех и захамил срикпссник долбаный!

      0
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      Рейтинг: +4841

      KPCCSPB > аларм дубль2 21 минуту назад

      Ты ссыкуха опять кукарекнул, чтобы на два дня забиться в сартире? Неудачница старая, я думал ты подохла уже под медовухой, а нет, ползаешь ещё истеричка комнатная.

      0
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      Рейтинг: +968

      аларм дубль2 > KPCCSPB 20 минут назад

      пнх посмешище малолетнее безмозглое!

      0
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      Рейтинг: +968

      аларм дубль2 > KPCCSPB 19 минут назад

      тебя же здесь все за дурачка держат не заметил ?

      0
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      Рейтинг: +17888

      bset 3 часа назад

      Фейенорд, судя по игре, сильнейший в группе. Выиграй Брюгге и Динамо, вопросов было бы меньше. Если в очередной раз останемся без весенней части еврокубков, будет повод задуматься о переменах в тренерском штабе.

      3
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      Рейтинг: +13942

      vladimir-7 > bset 2 часа назад

      В ЦСКА скорее всего уже давно задумались.

      1
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      Рейтинг: +15750

      silver29 > bset 2 часа назад

      Чем вам Слуцкий был плох ? Лично я бы его сейчас в Спартак пригласил, надо с Заремой поговорить она вроде адекватная и в игре разбирается может продавит тему Арнольдычу ))))

      3
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      Рейтинг: +4841

      KPCCSPB > bset 1 час назад

      Че ты там переобулся то, сколько на трансферы потратили, а два года 4 место в ЛЕ, ты так про Зенит кукарекал, что даже сейчас и не знаешь, как конюшню оправдать, позорник

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      Рейтинг: +17888

      bset > KPCCSPB 1 час назад

      Кукарекают петушки в раздевалке Зенита при очередном совокуплении)

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      Рейтинг: +17888

      bset > silver29 1 час назад

      Так у всех людей так - и в футболе, и в бытовых условиях. Вечно что-то не устраивает. Был Слуцкий - говорили, что результат есть, но игра унылая и автобус. Теперь Ганчаренко - игра есть, а результата нет.

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      Рейтинг: +1047

      elessar arnor > bset 1 час назад

      о, в последнем сезоне он был особенно хорош, что в очередной раз банеры вывешивали да заряды посылали в его адрес

      у Ганчаренко игра была, в первом сезоне, в год лч, первую половину сезона, после пошло то, что продолжается сейчас

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      Рейтинг: +4841

      KPCCSPB > bset 22 минуты назад

      Уахахха, петушила, все, что ты смог высрать? Давай лучше нвпрягай рот свой, чтобы оправдать помойку свою, которой Лудогорцы по 5 штук за щеку кладут. Ты что-то не пишешь петушина, про позор и судей, наверное рот занят? Ты его освободи, а потом попроси Гинера, купить много н и г е р о в, и опять дела пойдут. Вы же по стопам свиней пошли, скоро конкуренцию в туалете им составите. И, просто признай, что ты лицемерное дерьмо, а нет, дерьмищееее.

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      Рейтинг: +968

      аларм дубль2 > vladimir-7 21 минуту назад

      володь! гончаренко для рпл потянет !а для европы надо во всех командах тренеров менять и кого то брать !только кого и кто к нам пойдет?

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      Рейтинг: +13942

      vladimir-7 > silver29 2 минуты назад

      Слуцкий нам был хорош, но он захотел попробовать
      себя в Европе. В ЦСКА нужно весь тренерский штаб
      перешерстить, что касается игроков, то надо ещё
      посмотреть, кого пригласить в команду, а от кого
      отказаться.

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      Рейтинг: +228

      NotFound 3 часа назад

      Так это ж "на поверхности", а мы то на дне ))

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