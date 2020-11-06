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  • Гончаренко: «На поверхности лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате»

Гончаренко: «На поверхности лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате»

6 ноября 2020, 07:44
17

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал одну из главных причин неудач российских клубов в еврокубках.

«Давайте не будем посыпать голову пеплом. У всех российских команд еще есть по три тура в еврокубках. Все поражения и ничьи для нас сложные, но мы будем верить, что все сыграют вторую часть лучше.

На поверхности, конечно, лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате. Тогда эта ситуация вернется нам и в еврокубковых матчах.

Мы не удивлены игрой соперника, предполагали такую игру. Понимали, что надо прессинговать «Фейеноорд», чтобы он не проявил свои сильные качества. У нас это не всегда получалось.

К сожалению, движений нам не хватило, верхним блоком могли и лучше прессинговать. Так бывает, не будем ссылаться на график. Он для всех одинаковый», – сказал Гончаренко после матча.

  • ЦСКА проиграл в гостях «Фейеноорду» (1:3) и опустился на четвертое место в группе.
  • Ответный матч – через три недели.

Источник: Sport24
Лига Европы ЦСКА Фейеноорд Гончаренко Виктор
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NotFound
1604639445
Так это ж "на поверхности", а мы то на дне ))
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Павелий
1604640324
Чтобы было больше интенсивности, надо больше конкуренции. А чтобы было больше конкуренции, надо чтобы не было политпроекта Зенит.
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nemolod
1604644111
Какая более интенсивная игра,если команду хватает на один тайм ? Для прессинга нужна в первую очередь хорошая физподготовка,но,которой давно в российских командах нет!
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paracetamol
1604647026
Гончаренко в очередной раз обос.рался и еще учит кого-то как это правильнее делать!
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Давид59
1604648948
Ерунду сказал. При более интенсивном чемпионате тем более не останется сил на прессинг в ЛЕ.
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petlyra
1604649125
Надоел уже своим балабольством. Ну скажи честно играть не можем в современном темпе, в команде много мажоров, настроя никакого, силы воли и в помине нет. ПОРА УХОДИТЬ
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a s
1604651547
Если делаетe cтавки >>> stavka-info.ru
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Павелий
1604657418
Админы, забаньте уже, пожалуйста, KPCCSPB! Просто невозможно его словесный понос читать: один мат, оскорбления и расовая неприязнь.
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Lester84
1604657807
Вам не движений не хватило, а осмысленной игры в атаке, и в частности нормальных розыгрышей мяча. Забегания крайних защитников с пасами вдоль ворот и упование на то что Влашич че-то там сам зарешает - набили оскомину. С колхозом в РПЛ это работает, а в Еврокубках, увы, нет. Уже по первым двум матчам можно было это понять. Толку с контроля мяча и прессинга, если в команде 3 нападающих, которые не забивают (а один из них вообще на банке постоянно сидит)? А белорус все свою линию гнет, как весь прошлый сезон гнул линию с 3-мя центральными защитниками. Короче мораль всей басни - уже и игроков ему дали нормальных, а он все лажает и отмазы лепит. Если бы не текущее первое место в РПЛ - уже бы кресло под ним шаталось, а так до зимней паузы похоже дотянет
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gennadiy
1606303519
ну и перемат здесь на сайте,админы то будут работать,противно читать?
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