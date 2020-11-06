Гончаренко: «На поверхности лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате»

Да , проиграли, такое бывает, в футболе нет непобедимых.
Что вы накинулись на Гончаренко ? ЦСКА играет в лучший , современный футбол в РПЛ ( см.турнирную таблицу ). Для достижения хороших результатов в еврокубках этого мало, но это уже другой вопрос. Для своего состава армейцы играют хорошо.ИМХО
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал одну из главных причин неудач российских клубов в еврокубках.
«Давайте не будем посыпать голову пеплом. У всех российских команд еще есть по три тура в еврокубках. Все поражения и ничьи для нас сложные, но мы будем верить, что все сыграют вторую часть лучше.
На поверхности, конечно, лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате. Тогда эта ситуация вернется нам и в еврокубковых матчах.
Мы не удивлены игрой соперника, предполагали такую игру. Понимали, что надо прессинговать «Фейеноорд», чтобы он не проявил свои сильные качества. У нас это не всегда получалось.
К сожалению, движений нам не хватило, верхним блоком могли и лучше прессинговать. Так бывает, не будем ссылаться на график. Он для всех одинаковый», – сказал Гончаренко после матча.
- ЦСКА проиграл в гостях «Фейеноорду» (1:3) и опустился на четвертое место в группе.
- Ответный матч – через три недели.