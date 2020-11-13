Отбор ЧМ-2022. Аргентина сыграла вничью с Парагваем

Завершились два матча третьего тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022.
Аргентина сыграла вничью с Парагваем (1:1) и вышла на первое место в южноамериканской квалификации.
Боливия уступила Эквадору (2:3), ведя в счете по ходу матча.
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 3-й тур
Аргентина – Парагвай – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Ромеро (с пенальти), 22; 1:1 – Ло Чельсо, 41.
Боливия – Эквадор – 2:3 (1:0)
Голы: 1:0 – Арсе, 37; 1:1 – Кайседо, 46; 1:2 – Мена, 55; 2:2 – Морено, 60; 2:3 – Груэсо (с пенальти), 88.
Источник: Бомбардир.ру