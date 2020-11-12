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    Джикия – о ничьей с Молдавией: «Из-за поля не удалось качественно использовать моменты»

    Защитник сборной России Георгий Джикия поделился впечатлениями после товарищеского матча с Молдавией.

    «Выходили на матч в отличном настроении. Был рад вывести команду на поле в качестве капитана.

    В завершении у нас не получалось, поэтому мы не забили. Были хорошие подходы и удары, но, наверное, поле вносило свои корректировки. Из-за этого не удалось качественно использовать свои моменты. До игры настрой был на победу.

    Не побеждаем в последних матчах? Это не совсем приятно, но мы стараемся. Дай бог, в ближайшей игре будет победа.

    Молодежь? Поздравляю Дивеева и других ребят с дебютом. В Лиге наций никакого мандража у нас точно не будет. Сегодняшняя встреча была очень важна, чтобы мы притерлись с молодежью.

    Комфортно ли мне быть капитаном? Комфортно», – сказал Джикия.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2020 23:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6714

      FanatSerj 20 минут назад

      Что то у вас не игра какая то получилась, а акция в поддержку главного онаниста, что вы без него играть не будете ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4000

      playsh 58 минут назад

      Балерина Джи. Не везёт последнее время сб.России с капитанами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18837

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Танцор Жора. (((

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