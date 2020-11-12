Джикия – о ничьей с Молдавией: «Из-за поля не удалось качественно использовать моменты»

Что то у вас не игра какая то получилась, а акция в поддержку главного онаниста, что вы без него играть не будете ))
Защитник сборной России Георгий Джикия поделился впечатлениями после товарищеского матча с Молдавией.
- Игра завершилась нулевой ничьей.
- Футболист «Спартака» был капитаном сборной.
- Джикию признали лучшим игроком матча.
«Выходили на матч в отличном настроении. Был рад вывести команду на поле в качестве капитана.
В завершении у нас не получалось, поэтому мы не забили. Были хорошие подходы и удары, но, наверное, поле вносило свои корректировки. Из-за этого не удалось качественно использовать свои моменты. До игры настрой был на победу.
Не побеждаем в последних матчах? Это не совсем приятно, но мы стараемся. Дай бог, в ближайшей игре будет победа.
Молодежь? Поздравляю Дивеева и других ребят с дебютом. В Лиге наций никакого мандража у нас точно не будет. Сегодняшняя встреча была очень важна, чтобы мы притерлись с молодежью.
Комфортно ли мне быть капитаном? Комфортно», – сказал Джикия.