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    Джикия – лучший игрок матча Молдавия – Россия

    В товарищеском матче сборные Молдавии и России сыграли вничью со счетом 0:0.

    Лучшим игроком этой встречи признан защитник Георгий Джикия.

    Центрбек «Спартака» был капитаном российской команды в поединке с молдаванами и провел на поле все 90 минут.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

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    12.11.2020 22:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2862

      erma 15 секунд назад

      В этой эпичной схватке все были хороши!

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      Рейтинг: +4000

      playsh 1 час назад

      Ну писец,эта балерина была лучшая? Бедная Россия...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +837

      ZAITZEFF2011 2 часа назад

      Не согласен. Лучший был как всегда Черчесов.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1351

      аларм дубль2 > ZAITZEFF2011 1 час назад

      лучшим среди худших?

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