Джикия – лучший игрок матча Молдавия – Россия

В этой эпичной схватке все были хороши!
В товарищеском матче сборные Молдавии и России сыграли вничью со счетом 0:0.
Лучшим игроком этой встречи признан защитник Георгий Джикия.
Центрбек «Спартака» был капитаном российской команды в поединке с молдаванами и провел на поле все 90 минут.
В игре без голов лучший – защитник. Георгий Джикия – лучший игрок матча по версии болельщиков в голосовании «Мира». Поздравляем #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/W2TnDYny7K— Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2020