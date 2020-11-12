Джикия – лучший игрок матча Молдавия – Россия

В товарищеском матче сборные Молдавии и России сыграли вничью со счетом 0:0.

Лучшим игроком этой встречи признан защитник Георгий Джикия.

Центрбек «Спартака» был капитаном российской команды в поединке с молдаванами и провел на поле все 90 минут.