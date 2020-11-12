Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» Барнаул: «Видимо, Соболев забыл про реальную футбольную жизнь, сравнив «Спартак» и нашу школу»

«Динамо» Барнаул: «Видимо, Соболев забыл про реальную футбольную жизнь, сравнив «Спартак» и нашу школу»

12 ноября 2020, 15:06
15

Пресс-служба барнаульского «Динамо» ответила нападающему «Спартака» Александру Соболеву, который задался вопросом о целесообразности солидарных выплат своему первому клубу.

«Воспитанник барнаульской спортивной школы «Динамо» Александр Соболев вызван в национальную сборную России для участия в матчах Лиги наций и в свете последних скандалов имеет большие шансы закрепиться в составе команды. Видимо, это обстоятельство, а также большое внимание со стороны СМИ и болельщиков, не позволяет Александру объективно оценивать ситуацию со спортом в нашем небогатом нефтью и алмазами Алтайском крае, и он забыл про реальную футбольную жизнь в Барнауле, сравнивая возможности академии московского «Спартака» и барнаульской школы «Динамо».

В 2020 году бюджет спортивной школы «Динамо» составляет около 13 миллионов рублей, из которых порядка 75% идет на заработную плату тренерскому и административному составу, в том числе и тренеру Александру Николаевичу Горбунову, который вел Соболева с малых лет. Игровая форма и инвентарь для проведения тренировочных занятий приобретается в основном за счет партнеров «Динамо» и родителей. Кроме того, посильную помощь оказывают все динамовские воспитанники, которым удалось пробиться в высшие эшелоны российского футбола.

Компенсационные выплаты за переход футболиста из клуба в клуб так же прописаны в регламенте РФС. В настоящий момент «Динамо-Барнаул» может рассчитывать только на 1,8 миллиона рублей от московского «Спартака» за переход Александра Соболева. Хотя очень хотелось бы получить 20 миллионов рублей в качестве компенсации. Деньги необходимы спортивной школе, здание которой разваливается на глазах – в аварийном состоянии находится спортивный зал, раздевалки спортсменов и третий этаж здания. Срочно требуется новый автобус. Еще много чего нужно сделать для поддержания нормального функционирования спортивной школы «Динамо», из стен которой вышел не только Александр Соболев, но и Александр Ерохин, Евгений Городов и много других профессиональных футболистов», – говорится в сообщении на сайте барнаульцев.

  • Ранее Соболев рассказал, что не согласен с распределением денег, выплаченных за трансфер «Спартаку». «Динамо Барнаул» получило за этот переход условно 20 миллионов рублей. А за что? Все соревнования, бутсы, мячи, аренду зала — все оплачивали родители. За что они получили деньги? За то, что меня воспитали? Но кто меня воспитал? Меня воспитали тренер и родители», – заявил Соболев.

Источник: Официальный сайт «Динамо» Барнаул
Россия. Премьер-лига Динамо Брл Спартак Соболев Александр
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
yurdin
1605183434
Свинья он не благодарная.
Ответить
бочаров
1605185297
Приедешь в Барнаул весь пердельник(попу)распинаем спорт школой.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1605185970
Спрашивается, нахера в Спартаке игрок с таким уровнем мышления? Один уже был, спасибо Газпрому, что приютил.
Ответить
Дедуктор
1605187346
Соболь лишний раз себя конченым подонком показал. В общем, в свинарнике Фердыщенко ему самое место. Эдакая замена Глушаку, только еще более гавнистая.
Ответить
gor77
1605190203
Это легко можно найти в интернете! Известные воспитанники барнаульского футбола - А. Соболев, А. Ерохин, Ю. Дюпин, В. Городов, братья Смертины, В. Кобзев. И только один Алексей Смертин сделал свою футбольную школу в Барнауле. Что касается Соболева, то, видимо, "Огонь" и "Воду" можно пройти, а вот "Медные трубы"... Стал человек "московским москвичом" и ладно.
Ответить
Синитсосит
1605192361
ну технически он прав в чём то, сам играл в спорт школе, да тренер гоняет, учит, и всё, форма, мячи, дорога, это всё на шее родителей было, единственное что поле да, за них уход нужен, но разве это не должно оплачиваться с казны государства, развитие спорта и так далее, то есть они там бабки воруют, чиновники хреновы, а клубы должны ещё и чьи то детские школы кормить, это с каких это. С другой стороны Соболь не прав, чисто только потому что какая ему разница куда уйдут бабки, дяде в карман или пацанам на мячики
Ответить
Strig
1605195603
...странные, точнее, сраные игры... и дэюбанизм в конец отвергли наш футбол в клоаку, как на всех этих зомбоканалах... первый, россия, далее везде... но платить надо... все в этом мире перешло на бабло...
Ответить
Вальдемар IV
1605199113
без лукойла-газпрома спартак сам был как барнаул, даже во второй лиге посидел
Ответить
Romio-xxx
1605200108
Что за бред?У меня сын в прошлом году ездил на соревнования в Барнаул и я не заметил там таких критических разрушений,как описывает эта статья!Тем более там Смертин все оплачивает и следит за финансовой поддержкой.
Ответить
Hektor 84
1605204298
Что то эта пресс служба лапшу на уши вешает. У них у самих с реальностью проблемы. Интересно то что из бюджета в 13 лямов почти 10 уходит на зарплаты всяких холуёв. А финансируется школа родителями, партнерами и бывшими воспитанниками. Так получается за чужой счет воспитывают ребят. Так Соболь правильно возмутился. За что такие барыши школе отваливать? Чтоб такие холуи как этот Горбунов карманы набивали. Справедливо большую часть денег раздать родителям воспитанников, с которых деньги тянули.
Ответить
Главные новости
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
2
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
3
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
7
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
4
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Все новости
Все новости
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
3
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
1
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
1
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
6
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
4
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
4
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
11
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
3
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
6
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+