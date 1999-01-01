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    «Динамо» Барнаул: «Видимо, Соболев забыл про реальную футбольную жизнь, сравнив «Спартак» и нашу школу»

    Пресс-служба барнаульского «Динамо» ответила нападающему «Спартака» Александру Соболеву, который задался вопросом о целесообразности солидарных выплат своему первому клубу.

    «Воспитанник барнаульской спортивной школы «Динамо» Александр Соболев вызван в национальную сборную России для участия в матчах Лиги наций и в свете последних скандалов имеет большие шансы закрепиться в составе команды. Видимо, это обстоятельство, а также большое внимание со стороны СМИ и болельщиков, не позволяет Александру объективно оценивать ситуацию со спортом в нашем небогатом нефтью и алмазами Алтайском крае, и он забыл про реальную футбольную жизнь в Барнауле, сравнивая возможности академии московского «Спартака» и барнаульской школы «Динамо».

    В 2020 году бюджет спортивной школы «Динамо» составляет около 13 миллионов рублей, из которых порядка 75% идет на заработную плату тренерскому и административному составу, в том числе и тренеру Александру Николаевичу Горбунову, который вел Соболева с малых лет. Игровая форма и инвентарь для проведения тренировочных занятий приобретается в основном за счет партнеров «Динамо» и родителей. Кроме того, посильную помощь оказывают все динамовские воспитанники, которым удалось пробиться в высшие эшелоны российского футбола.

    Компенсационные выплаты за переход футболиста из клуба в клуб так же прописаны в регламенте РФС. В настоящий момент «Динамо-Барнаул» может рассчитывать только на 1,8 миллиона рублей от московского «Спартака» за переход Александра Соболева. Хотя очень хотелось бы получить 20 миллионов рублей в качестве компенсации. Деньги необходимы спортивной школе, здание которой разваливается на глазах – в аварийном состоянии находится спортивный зал, раздевалки спортсменов и третий этаж здания. Срочно требуется новый автобус. Еще много чего нужно сделать для поддержания нормального функционирования спортивной школы «Динамо», из стен которой вышел не только Александр Соболев, но и Александр Ерохин, Евгений Городов и много других профессиональных футболистов», – говорится в сообщении на сайте барнаульцев.

    • Ранее Соболев рассказал, что не согласен с распределением денег, выплаченных за трансфер «Спартаку». «Динамо Барнаул» получило за этот переход условно 20 миллионов рублей. А за что? Все соревнования, бутсы, мячи, аренду зала — все оплачивали родители. За что они получили деньги? За то, что меня воспитали? Но кто меня воспитал? Меня воспитали тренер и родители», – заявил Соболев.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо» Барнаул

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    Сегодня, 15:06
    Комментарии6
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      Рейтинг: +227

      бочаров 5 минут назад

      Приедешь в Барнаул весь пердельник(попу)распинаем спорт школой.

      1
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      Рейтинг: +18029

      bset 13 минут назад

      Соболев слишком буквально принял, что его вызвали на замену, и сам начал влипать в скандалы. Про выплаты школ высказался, про то, что он техничнее Дзюбы, высказался. Ну через пару сезонов посмотрим, на что он наболтал. Хотя очевидно, что ничего толкового из него не выйдет.

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      Рейтинг: +535

      yurdin 36 минут назад

      Свинья он не благодарная.

      -1
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      Рейтинг: +438

      plehanov6 > yurdin 7 минут назад

      Если весь инвентарь оплачивали родители, то я полностью согласен с Соболевым! Я сам, почти из тех мест, и, знаю как зарабатывается копейка!

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      Рейтинг: +1149

      22 raza chemp > yurdin 6 минут назад

      Ты походу не в курсе как в таких школах воспитывают, правильно он сказал что благодарен тренеру и родителям. Из 13 млн бюджента школы, зп тренера 15тыс, а зп администрации 12млн остальных.

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      Рейтинг: +535

      yurdin > 22 raza chemp 1 минуту назад

      А почему он не хочет вспомнить про тренера,который в него душу вкладывал на те самые жалкие "15 тыс"? Или может он его лично отблагодарил, купив ему квартиру в Барнауле? Тогда вопросов нет.
      А то,что родителям приходится оплачивать многое, то не вина спортшколы, то систему так выстроили чиновники в больших кабинетах.

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