«Динамо» Барнаул: «Видимо, Соболев забыл про реальную футбольную жизнь, сравнив «Спартак» и нашу школу»

Пресс-служба барнаульского «Динамо» ответила нападающему «Спартака» Александру Соболеву, который задался вопросом о целесообразности солидарных выплат своему первому клубу.

«Воспитанник барнаульской спортивной школы «Динамо» Александр Соболев вызван в национальную сборную России для участия в матчах Лиги наций и в свете последних скандалов имеет большие шансы закрепиться в составе команды. Видимо, это обстоятельство, а также большое внимание со стороны СМИ и болельщиков, не позволяет Александру объективно оценивать ситуацию со спортом в нашем небогатом нефтью и алмазами Алтайском крае, и он забыл про реальную футбольную жизнь в Барнауле, сравнивая возможности академии московского «Спартака» и барнаульской школы «Динамо».

В 2020 году бюджет спортивной школы «Динамо» составляет около 13 миллионов рублей, из которых порядка 75% идет на заработную плату тренерскому и административному составу, в том числе и тренеру Александру Николаевичу Горбунову, который вел Соболева с малых лет. Игровая форма и инвентарь для проведения тренировочных занятий приобретается в основном за счет партнеров «Динамо» и родителей. Кроме того, посильную помощь оказывают все динамовские воспитанники, которым удалось пробиться в высшие эшелоны российского футбола.

Компенсационные выплаты за переход футболиста из клуба в клуб так же прописаны в регламенте РФС. В настоящий момент «Динамо-Барнаул» может рассчитывать только на 1,8 миллиона рублей от московского «Спартака» за переход Александра Соболева. Хотя очень хотелось бы получить 20 миллионов рублей в качестве компенсации. Деньги необходимы спортивной школе, здание которой разваливается на глазах – в аварийном состоянии находится спортивный зал, раздевалки спортсменов и третий этаж здания. Срочно требуется новый автобус. Еще много чего нужно сделать для поддержания нормального функционирования спортивной школы «Динамо», из стен которой вышел не только Александр Соболев, но и Александр Ерохин, Евгений Городов и много других профессиональных футболистов», – говорится в сообщении на сайте барнаульцев.