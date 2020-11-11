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    Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии

    Сборная Португалии в товарищеском матче разгромила Андорру со счетом 7:0.

    Эта победа стала 100-ю для нападающего Криштиану Роналду в составе национальной команды.

    «Рад достичь очередной исторической отметки в составе сборной», – написал 35-летний футболист в твиттере.

    • В активе Роналду 168 матчей за сборную: 100 побед, 26 ничьих и 42 поражения.
    • Форвард забил 102 гола за португальцев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Криштиану Роналду

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    Сегодня, 08:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4785

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Потому что тренироваться надо, а не дрочить.

      3
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      Рейтинг: +248

      SuperNils 2 часа назад

      Вот молодец! Не то что дзюба!

      2
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