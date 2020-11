Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии

Сборная Португалии в товарищеском матче разгромила Андорру со счетом 7:0.

Эта победа стала 100-ю для нападающего Криштиану Роналду в составе национальной команды.

«Рад достичь очередной исторической отметки в составе сборной», – написал 35-летний футболист в твиттере.

Feliz por atingir mais uma marca histórica com as cores do nosso país!pic.twitter.com/F7wK9wMKnT