Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии

Потому что тренироваться надо, а не дрочить.
Сборная Португалии в товарищеском матче разгромила Андорру со счетом 7:0.
Эта победа стала 100-ю для нападающего Криштиану Роналду в составе национальной команды.
«Рад достичь очередной исторической отметки в составе сборной», – написал 35-летний футболист в твиттере.
- В активе Роналду 168 матчей за сборную: 100 побед, 26 ничьих и 42 поражения.
- Форвард забил 102 гола за португальцев.
Feliz por atingir mais uma marca histórica com as cores do nosso país!pic.twitter.com/F7wK9wMKnT— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 11, 2020